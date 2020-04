PRS Songwriter & Composer Support Fund a levé 2,61 millions de dollars

PRS for Music, une société de gestion de premier plan au Royaume-Uni, a collecté plus de 2,6 millions de dollars (2,1 millions de livres sterling) pour les auteurs-compositeurs et compositeurs grâce à son fonds de secours d’urgence.

Les responsables de PRS for Music ont annoncé l’impressionnant benchmark des résultats en début de semaine. Jusqu’à présent, 1,49 million de dollars (1,2 million de livres sterling) du Fonds de secours d’urgence ont aidé plus de 3000 auteurs-compositeurs et compositeurs, selon le groupe de défense des droits, ce qui représente en moyenne environ 497 dollars par personne dans le besoin.

En particulier, le grand public a fait don de quelque 47 235 $ (38 000 £) au Fonds de secours d’urgence. Autres contributions provenant d’entreprises de l’industrie musicale.

Le 24 avril, PRS a accueilli LCKDWN, un événement de diffusion en direct de 24 heures mettant en vedette des artistes tels que Tom Walker, Linda Perry et plusieurs autres. De plus, le batteur de Pink Floyd Nick Mason, le chanteur principal de Genesis, Peter Gabriel, et la star des Bridesmaids Matt Lucas ont fourni des messages vidéo encourageants pour LCKDWN.

S’adressant à l’initiative de soutien de plusieurs millions de dollars de son organisation, la PDG de PRS for Music, Andrea C. Martin, a déclaré: «Nous avons pu constater de visu la différence que le PRS Emergency Relief Fund a fait et je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont fait des dons jusqu’à présent… Ensemble nous pouvons passer à travers cela. “

L’acteur et comédien Matt Lucas a pour sa part déclaré: «Le PRS Emergency Relief Fund a aidé des milliers de créateurs de musique depuis le début de la pandémie. Merci PRS d’avoir aidé à garder la musique vivante. »

L’industrie de la musique s’est mobilisée pour venir en aide à ceux qui souffrent (financièrement et médicalement) de la crise des coronavirus (COVID-19). Hier, Digital Music News a été le premier à annoncer que la visite virtuelle du Nirvana de Post Malone avait collecté près de 3 millions de dollars pour le soulagement des coronavirus. Et la semaine dernière, Beyoncé a engagé 6 millions de dollars pour des causes de santé mentale.

Plus tôt ce mois-ci, TikTok a promis 250 millions de dollars pour lutter contre le nouveau coronavirus, et Cardi B s’est associé à Fashion Nova pour donner 1000 dollars de l’heure jusqu’au 20 mai.

À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué plus de 3,1 millions de cas COVID-19 dans le monde. Plus de 216 000 personnes ont péri de la maladie, tandis que près de 950 000 se sont rétablies.