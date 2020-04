Psychic Ills Cover Beach Boys et Charles Manson: Écoutez

Le leader de Psychic Ills, Tres Warren, est décédé ce mois-ci à l’âge de 41 ans. Aujourd’hui (31 mars), le label de longue date du groupe Sacred Bones a publié un Psychic Ills 7 “avec une reprise de” Never Learn Not to Love “des Beach Boys et de ses version démo “Cease to Exist”, écrite par Charles Manson. Écoutez ci-dessous.

En plus des singles, les coéquipières de Psychic Ills Elizabeth Hart, Brent Cordero, Jon Catfish DeLorme et Adam Amram ont partagé des déclarations sur la mort de Warren. Le fondateur de Sacred Bones, Caleb Braaten, a également partagé des paroles de souvenir. Trouvez également les remarques ci-dessous.

Elizabeth Hart, Psychic Ills:

Tres était le plus heureux quand il jouait de la musique. À travers tous les essais

la vie a amené, quand il a pris sa guitare, il a pu trouver le calme. Il a aussi

avait une passion pour le cinéma et un goût impeccable. Tres avait un tel respect pour

conteurs et était un conteur incroyable lui-même – vous pouvez entendre que

dans sa musique. Peut-être que ce que vous ne savez pas, c’est que Tres avait un grand sens

d’humour, il pouvait faire une blague pour toujours et ça ne vieillissait jamais. Il a enseigné

moi tellement. Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu une expérience aussi profonde et émouvante

partenaire musical pendant toutes ces années et chanceux d’appeler Tres my

ami. La vie ne sera plus la même sans lui.

Brent Cordero, Maux psychiques:

Vos encouragements et votre soutien doux m’ont affaibli

doute et insécurité. La générosité avec vos connaissances, votre passion et

le talent est un facteur d’allumage du feu. Votre espiègle, espiègle,

parfois mordant mais toujours sarcastique familial me fait sourire et

en riant. Je ne peux ni compter les réfractions ni exprimer comment

hypnotisant la lumière était en passant à travers. Je t’aime, Tres. Et

aussi, mon ampli sur scène n’est pas trop fort.

Jon Catfish DeLorme, Maladies psychiques:

L’une de mes qualités préférées de Tres Warren était sa capacité à demander

votre avis sur quelque chose et écoutez VRAIMENT votre réponse avec

pleine attention et considération. Son savoir et sa soif de musique

était aussi inégalée que sa gentillesse innée, qui était évidente pour

quiconque le connaissait. Son ton sur une guitare était sans aucun doute lui,

ce qui équivalait à son éclat musical. Dérivant sur le

souvenirs que nous avons partagés au cours de visites inoubliables à travers la planète, il

me montre qu’il était l’une de ces personnes spéciales dans la vie. Celui que vous

ont rarement la chance de se rencontrer, qui vous inspirent continuellement et

vous faire une meilleure version de vous-même. Quel honneur de le connaître. Sur

cette note je vous encourage une margarita Tres. À un jour

amigo.

Adam Amram, Maux psychiques:

J’ai eu la chance de jouer de la musique avec Tres. Il était un auteur-compositeur maître

et musicologue. Il était un créateur d’âme et de magie sensible qui a inspiré

tant de gens. J’ai la chance qu’il m’ait inclus dans son monde.

Caleb Braaten, Sacred Bones Records:

Tres avait cette présence indéfectible. Il était si calme et cool qu’il pouvait

être intimidant, mais une fois approché, vous n’avez rencontré qu’un

chaleur douce et gentillesse. Il était très généreux avec son sang-froid. Au dessus de

tout le reste cependant, il était un amoureux de la musique. Je veux dire, le gars adorait

la musique. Il aimait l’écouter, il aimait en parler et plus

que tout ce qu’il aimait créer. Il était également généreux avec son

la musique. Pour cela, je serai éternellement reconnaissant.

.