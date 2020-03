Publication de nouveaux livres sur Prince, A-ha et Oasis

De nouveaux livres sur les légendaires stars du rock et de la pop Prince, A-ha et Oasis devraient être publiés via Ce jour en musique livres.

L’édition cartonnée de 270 pages de Prince – The Day I Was There a été écrite par Alison Howells DiMascio et Sue Houghton et est sorti maintenant. Les deux auteurs sont des fans de Prince depuis toujours qui, entre eux, l’ont vu se produire en direct plus de 100 fois. Prince – The Day I Was There est leur premier livre. Cette édition cartonnée spéciale en édition limitée est numérotée de 1 à 500 et signée par les auteurs.

De ses débuts en direct en janvier 1979 à sa performance finale en avril 2016, Prince a donné plus de 1000 concerts et de nombreux after shows, jouant souvent dans de petits clubs avec une poignée d’acolytes jusqu’à l’aube. Prince – The Day I Was There n’essaie pas de cataloguer chaque spectacle que Prince a joué. Mais cela permet aux lecteurs de voir les fans à travers la carrière en direct de l’un des artistes les plus charismatiques, talentueux et très pleurés de la musique. À travers les témoignages de plus de 300 fans, avec des photographies inédites et un assortiment de souvenirs, c’est l’histoire de Prince telle qu’elle n’a jamais été racontée auparavant.

Le livre relié de Barry Page en édition limitée A-Ha: Down To The Tracks est prévu pour publication via This Day In Music le 6 avril 2020. Toutes les copies des livres incluront un single vinyle spécial de 7 pouces à collectionner qui inclut la «Miss Eerie» inédite. Démo au début de 1981, cette version embryonnaire de “Take on Me” a été plus tard baptisée par Morten Harket comme “The Juicy Fruit Song”.

Contre toute attente, a-ha a remporté un énorme succès en 1985 avec ‘Take on Me’. Apparemment du jour au lendemain, le groupe norvégien était en tête des palmarès du monde entier; un succès propulsé en partie par une vidéo innovante qui a captivé l’imagination d’une génération aimant les MTV. En vérité, cependant, leur succès a été l’aboutissement d’années de dur labeur et de lutte financière; de leurs origines dans des groupes tels que Bridges et Souldier Blue, jusqu’à une période de misère relative à Londres alors qu’ils cherchaient résolument leur percée.

À leur apogée commerciale, a-ha a enregistré la chanson thème du blockbuster de James Bond, The Living Daylights, et, depuis leur formation en septembre 1982, a vendu plus de 35 millions d’albums dans le monde entier, influençant des groupes tels que Coldplay, Keane et Radiohead le long de la façon.

Dans le premier livre A-ha du genre, Page revient sur une extraordinaire odyssée musicale de 40 ans. En plus de présenter chaque album de A-ha dans les détails piste par piste, le livre comprend un aperçu complet des années d’avant-renommée du groupe et de chacun des projets parallèles des trois membres, jusqu’à et y compris la sortie du nouveau solo vénéré de Magne Furuholmen album, White Xmas Lies.

Publié également le 6 avril est Some Might Say – L’histoire définitive d’Oasis par Richard Bowes. Avec 386 pages et des interviews approfondies exclusives extraites des annales de The Oasis Podcast, y compris les contributions des personnes impliquées (Creation Records supremo Alan McGee, le batteur original Tony McCarroll), des journalistes avec une couverture de première main (Paulo Hewitt, Colin Paterson) et des célébrités fans (Ricky Hatton) parmi tant d’autres, le livre révèle comment Oasis a atteint un niveau de succès inconnu d’un groupe britannique depuis un certain quatuor de Liverpool dans les années 1960 et a inauguré un nouvel esprit culturel au cours des années 1990. Britpop. Cool Britannia. Nouveau travail. Et au centre de tout cela, les bouffonneries de feuilleton des frères Gallagher en guerre et de leur bande de joyeux hommes.

