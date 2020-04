Puddle of Mudd a probablement fait la pire reprise de “About a Girl” de Nirvana

Híjole… quelqu’un dit à Fred Durst que ses enfants doivent mettre des piles… Vous pouvez voir que le chanteur de Limp Bizkit qui, d’une certaine manière, les a rendus célèbres après avoir «formé» le groupe. Et est-ce que si vous lisez ceci et que vous avez plus de 30 ans, vous vous souviendrez sûrement des bijoux qu’il nous a donnés Flaque de Mudd, comme “Blurry” et “She Hates Me”.

Vous souvenez-vous de cette vidéo très mélancolique de “Blurry”? Tsss … il a déjà plu. Là, si vous ne vous en souvenez pas bien, nous vous laissons ici donner une cuillerée à cette liqueur sucrée appelée nostalgie.

Mais le dicton veut que le temps ne passe pas en vain, et la voix du chanteur du groupe, Wes Scantlin, le sait bien. Il s’avère que Puddle of Mudd a participé à une session acoustique de SiriusXM, et ils ont décidé de tourner une reprise de “About a Girl” de Nirvana, mais a fait … Si en soi le sujet de faire des couvertures pouvait donner lieu à d’innombrables critiques et comparaisons, imaginez maintenant si cette couverture allait à une légende comme Kurt Cobain.

Tant que nous restons neutres, il est impossible de ne pas remarquer comment Scantlin a été attaqué par le démon même de Phil Barrera (Lolita Ayala), et comme sa voix jouait contre lui. Il semble même qu’il souffre plus qu’il ne profite …

Jugez par vous-même

Il convient de mentionner que cette session a été enregistrée en janvier de cette année, mais elle est devenue virale grâce au fait que certains utilisateurs de YouTube ont commenté leurs opinions dures. Et oui, que s’est-il passé ici? La course ne pardonne pas. C’est plus, jusqu’à ce que le baissier rit… ay 3.

me suis ennuyé alors voici le nirvana couvrant la flaque de boue couvrant le nirvana vous êtes les bienvenus pic.twitter.com/hWxJco4EpP – Supermilk (@ supermilk4u) 18 avril 2020

Vaut-il la peine de garder l’ancien souvenir de Flaque de boue? Et c’est cet œil, parce que l’année dernière, ils ont sorti un nouvel album Bienvenue à Galvania, après avoir été quelque peu absent pendant 8 ans, et pour dire la vérité, ça ne sonne pas mal du tout, ils se sont probablement coincés dans les années 90, mais leur proposition semble intéressante.