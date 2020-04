Pulso GNP annonce une nouvelle date pour l’édition 2020 du festival!

La situation due au coronavirus dans le monde ne fait que s’améliorer, le monde de la musique a dû s’arrêter à cause de cette pandémie qui a fait de nombreuses victimes. Les festivals de musique et les concerts ont dû être reportés ou carrément annulés car les autorités ne croient toujours pas qu’il est sûr de rassembler des milliers de personnes en un seul endroit, Et bien sûr que notre pays ne fait pas exception, car désormais le GNP Pulse a dû changer la date de son édition 2020.

A travers un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux, les organisateurs ont annoncé que le festival qui devait avoir lieu ce 30 mai à l’aéroport du Vieux Querétaro, Ils ont décidé de le déplacer au deuxième semestre de cette année – pour être exact jusqu’au 31 octobre 2020 –. “Nous espérons vous voir très bientôt, avec le sourire chaleureux que vous nous avez toujours offert”, ont-ils déclaré dans le même message.

Pulso GNP a toujours été le reflet de la population de Querétaro. Au milieu de la situation mondiale, nous avons décidé de reporter l’édition 2020 du Festival au 31 octobre de cette année.

Nous espérons vous voir très bientôt, avec le sourire chaleureux que vous nous avez toujours offert. pic.twitter.com/L6o2VLT2Fv – GNP Pulse Festival (@PulsoGNP) 27 avril 2020

Cette année, le GNP Pulse apporte l’une des affiches les plus intéressantes de son histoire, comme à d’autres occasions, le festival nous a présenté une programmation que tout le monde pouvait apprécier, avec des numéros nationaux et internationaux de toutes sortes de genres qui ont sans aucun doute attiré l’attention, dirigés par Madness, Evanescence, Cold War Kids, The Fabulous Cadillacs, Swarm, Hello Seahorse! et jusqu’à Bande masculine.

Il ne nous reste plus qu’à attendre quelques mois pour nous lancer à Querétaro et profiter de l’un des festivals à la croissance la plus rapide de notre pays. Alors que le 31 octobre devrait arriver, le tchèque PAR ICI comment l’édition 2019 du GNP Pulse a été présentée avec des groupes comme Interpol, Wolfmother, Mon Laferte, The Authentic Decadents, Little Jesus et beaucoup plus.