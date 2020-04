Pure X Return With New Album, Share New Songs: Listen

Pure X – le trio de Nate Grace, Jesse Jenkins V et Austin Youngblood – a annoncé son premier nouvel album en six ans. Le quatrième album éponyme du groupe arrive le 1er mai via Fire Talk, et une sortie physique suivra le 3 juillet. L’annonce est accompagnée de deux nouvelles chansons, “Middle America” ​​et “Fantasy”. Consultez-les ci-dessous.

Pure X a fait une pause après la sortie de leur dernier LP Angel en 2014. Pendant ce temps, Jenkins a sorti l’album solo Hard Sky sous le mononyme Jesse.

Pure X:

01 Amérique centrale

02 Ici à Hollywood

03 Anges d’Amour

04 Libère mon cœur

05 Faire l’histoire

06 Fantaisie

07 Homme sans tête

08 À quel point est-ce bon

09 Glissez-vous

10 Chanson de deuil

11 est resté trop longtemps

12 Je peux rêver

.