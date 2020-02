Purity Ring annonce son premier album en cinq ans et partage un nouveau single

Vous souvenez-vous de l’anneau de pureté? Ce grand groupe de synthé pop canadien qui nous a rendu visite tout au long de 2013 lors d’une cérémonie. Celui qui est tombé amoureux de milliers de personnes avec leur premier album Shrines en 2012. En tant que lapin dans un chapeau de magicien, ils réapparaissent sur le radar après cinq ans de silence. Purity Ring vient d’annoncer la sortie de WOMB, son troisième album studio et a sorti son principal single “stardew”.

WOMB va être un record de dix bonnes chansons et aura une date de sortie le 13 avril à travers le disque 4AD. Il fait suite à Another 2015 Eternity sorti exclusivement pour Apple Music. Alors que cette attente de cinq ans pour la nouvelle musique de Megan James et Corin Roddick a été assez interminable, ils ont sorti “Asido” tout en travaillant sur ce nouvel album il y a quelques années.

Contrairement à ce que nous entendons dans les succès de Shrines comme “Crawlersout” et “Belispeak” et en changeant également la formule de “Asido”, le synthé pop de “stardew” est plus enclin à pop que jamais. Après des mélodies douces presque instrumentales, la voix de Megan arrive pour nous rappeler pourquoi nous aimons tant Purity Ring. Avec des synthétiseurs continus et des rythmes continus, “stardew” nous donne un bon aperçu de ce que nous entendrons bientôt.

Pour correspondre à la sortie de votre album, Purity Ring a annoncé les premières dates de sa tournée promotionnelle aux États-Unis et au Canada. À l’heure actuelle, les villes dans lesquelles ils ont l’œil sont Phoenix, Austin, Dallas, Atlanta, Philadelphie, Brooklyn et Boston aux États-Unis et se rendront au Canada pour visiter Toronto et l’Ontario. Espérons qu’à un moment donné, vous aurez envie d’une bonne pozole et déciderez de descendre dans nos terres chaudes.

Si vous êtes un fan de Canadiens, sachez que vous pouvez commander WOMB à l’avance (ici). En plus des CD et du vinyle noir standard, il sera également disponible en options de vinyle veiné violet, rouge opaque et gris et blanc. Les 1 000 premières commandes limitées LP de 4AD Store seront livrées avec un insert exclusif de 12 “x12” signé par le groupe. Écoutez la nouvelle chanson ci-dessous et perdez-vous dans le nouveau son Purity Ring: