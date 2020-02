Purity Ring annonce un nouvel album WOMB, partage une nouvelle chanson «stardew»: Écoutez

Purity Ring a annoncé son troisième album, WOMB, avec une nouvelle chanson intitulée “stardew”. L’album doit sortir le 3 avril via 4AD. Consultez «stardew» et la liste de pistes WOMB ci-dessous.

Purity Ring – le duo de Megan James et Corin Roddick – a écrit, enregistré, produit et mixé WOMB, qui fait suite à Another Eternity de 2015. Depuis le dernier LP, le groupe a sorti le single “Asido” de 2017 et a étroitement collaboré avec Katy Perry, remixant sa chanson “Rise”, écrivant plusieurs titres sur Witness 2017 et l’accompagnant en tournée.

UTÉRUS:

01 rubyinsides

02 éclair rose

03 chute de la paix

04 j’aime le diable

05 femia

06 tendon

07 véhémence

08 silkspun

09 almanach

10 stardew

.