‘Purple Rain’, l’album qui a lancé la légende appelée Prince

Il y a des disques qui font déjà partie de nous, soit à cause des chansons qu’il contient, soit à cause de la mystique qui s’y trouve. Le cas de Le prince Rogers Nelson – mieux connu de tous sous le nom de Prince – était spécial. Parce que, peut-être sans le savoir ou avec toute la foi du monde, il nous a donné le meilleur album de sa carrière et celui qui l’a complètement marqué, Purple Rain.

En 1984, Prince était à un moment intéressant de sa carrière. Il avait l’envie d’innover et, de porter son son à un niveau supérieur, mais surtout s’il figure dans l’industrie musicale. Les sessions d’enregistrement de Purple Rain ont donc commencé. Dès le début, il y a eu un changement radical, pour la première fois de sa carrière, le musicien a crédité son groupe La révolution pour les chansons qu’ils ont écrites avec lui.

Mais au-delà de la reconnaissance de son travail et que toutes les chansons sont composées par lui-même Prince, laissez les musiciens s’emparer et apporter des idées pour que les chansons aient une direction différente. Une nouvelle perspective sonore. Le changement a commencé à se faire sentir avec une action très simple: enregistrer quelques chansons lors d’un concert en direct; quelque chose que la musique légendaire n’avait jamais fait.

Pour ce faire, ils ont profité d’une présentation au First Avenue Club de Minneapolis, la ville natale du musicien, pour enregistrer “Je voudrais mourir 4”, “Bébé, je suis une star” et la chanson qui donnerait son nom à cet album. Plus tard, Prince entrerait en studio pour rééditer les bandes et les modifier pour avoir un meilleur son et correspondre au niveau d’enregistrement qui aurait Pluie violette.

Le disque s’ouvre avec “Allons fou”. Des synthétiseurs, super identifiables de l’époque, se font entendre tandis que Prince nous dit avant d’entrer dans les tambours et les autres instruments quelle serait pour lui la définition de profiter du moment. Un début chaotique et dansant; même la chanson est arrivée en tête des classements. Bien que vous ressentiez un changement sonore, le musicien a conservé l’essence de son son, le R&B; auquel il a ajouté une grande partie du rock qui était fait à l’époque, avec du funk et des rythmes de danse synthétisés.

Emmène-moi avec toi c’était une collaboration entre lui et le chanteur Apollonia Kotero, qui apparaît également dans le film. L’une des meilleures chansons de l’album est “Computer Blue”, Il brille avec des synthétiseurs qui se marient parfaitement avec des arrangements de guitare très faibles. Suivrait alors le brillant “Quand les colombes pleurent”, où le musicien a le plus expérimenté; sans basse pour régler le rythme avec la grosse caisse et divers claviers suivis de la voix prodigieuse de Prince.

Tout cela était plus que suffisant pour créer une atmosphère presque psychédélique. Curieusement, cette chanson a été écrite pour une séquence de la bande et a fini par être l’une des plus réussies de la décennie selon Billboard..

“Je mourrais 4U” c’est un départ du reste de l’album et c’est un hymne aux rythmes répétitifs et un chœur criblé de sons synthétisés. Le morceau de musique est brusquement coupé en Bébé je suis une star, une composition conçue pour un environnement de spectacle; avec des paroles théâtrales et un rythme qui se répète fortement.

La fermeture parfaite viendrait avec “Purple Rain” nous pouvons voir ici l’artiste, le plus pur Prince. Dans cette chanson, le musicien plonge dans ses influences du blues et du funk, où les guitares volent la vedette, que nous pourrions appeler le cœur de cette pièce. C’est à partir de ces six cordes que l’épopée est née, qui clôt ce travail avec une sensation d’énergie qui brise tout ce que nous avions entendu précédemment. Cette chanson est devenue l’un des classiques du chanteur et, peut-être en mai, sa réussite professionnelle..

L’année suivante, Prince a reçu 5 Grammy Awards pour ce grand album et a remporté un Oscar pour le film.. Après cette sortie, le chanteur a déclaré qu’il ne ferait plus de tournées ni de clips musicaux, mais les répercussions de cet album sont allées au-delà; Tout s’est terminé par la séparation entre le musicien et La révolution.

Avec Purple Rain, Prince s’en est sorti. Musicalement, il nous a donné l’un des joyaux du 80, –Noté par Rolling Stone comme le deuxième meilleur album de la décennie–; mais il l’exalta comme la figure magique qui utilisait des guitares électriques extravagantes. Pluie violette est l’album qui a défini non seulement une ère de l’histoire de la musique, mais qui a fini par consacrer l’homme qui allait devenir une légende. Le meilleur album de la carrière de Prince.