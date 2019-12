Pusha T ouvre un bar Ramen dans un quartier branché de Washington, DC

Le rappeur Pusha T a annoncé qu’en partenariat avec deux propriétaires locaux de discothèques, il ouvrait un bar à ramen dans la capitale nationale.

Appelé Kitsuen – qui signifie «fumée» en japonais – le bar proposera également des cocktails et du narguilé, ces derniers étant disponibles dans le salon à l'étage et sur la terrasse extérieure chauffée. L'endroit ouvrira le réveillon du Nouvel An dans le quartier branché de l'Atlas à Washington, qui est situé dans la section nord-est autrefois troublée de la ville.

En plus des deux propriétaires de club – Wayne Johnson et Tony Perry – le partenaire commercial du rappeur Terrion Jones sera impliqué dans le projet, avec l'entrepreneur Kyle Eubanks et les joueurs de la NBA Jerian et Jerami Grant.

Le restaurant est en phase de planification depuis au moins un an et demi. Bien avant que le rappeur ne monte à bord, il devait ouvrir ses portes à l'automne 2018.

Alors que le restaurant devait à l'origine avoir un code vestimentaire, les propriétaires ont depuis abandonné cette idée. On dit qu'ils serviront trois types de ramen: le shoyu et le miso, ainsi que le karaage, un type garni de poulet frit japonais.

Plus tôt cette année, Pusha T a publié une image du restaurant sur Instagram, avec la légende: «Si vous savez que vous savez».

La légende est également le nom d'une des chansons du rappeur.

Alors que Pusha T est né à New York, il a grandi à Virginia Beach, non loin de Washington. Il a d'abord connu la gloire en tant que moitié du duo hip-hop Clipse, avec son frère No Malice.

En novembre 2015, Kayne West l'a nommé président de GOOD Music, un rôle qu'il occupe toujours.

Le rappeur a fait la une il y a quelques mois quand il a publiquement menacé ceux qui avaient divulgué sa chanson "Successes & Nightmares" sur SoundCloud.