Puss N Boots, ft. Norah Jones, annoncent le deuxième album, soeur

Puss N Boots—le trio avec Norah Jones, Sasha Dobson et Catherine Popper—Ont annoncé que leur deuxième album, Sister, sortira le 14 février sur Blue Note Records. Le premier single, “It’s Not Easy” avec une voix principale de Jones est maintenant disponible, et vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le groupe jouera également deux spectacles de sortie d’album à New York – le 14 février au Rough Trade de Brooklyn et le 15 février au Bowery Ballroom à Manhattan – et se produira au New Orleans Jazz & Heritage Festival 2020 le 25 avril. D’autres dates de tournée seront annoncées prochainement.

Sister est une collection d’originaux écrits par les membres du groupe collectivement et individuellement, mélangés à des reprises de chansons de Tom Petty (‘Angel Dream’), Dolly Parton (‘The Grass Is Blue’), Paul Westerberg (‘It’s a Wonderful Lie ‘) et Concrete Blonde (‘ Joey ‘). Jones, Dobson et Popper livrent à tour de rôle des voix principales et ramassent également plusieurs instruments tout au long de l’album, échangeant guitare, basse et batterie.

«Ce groupe a toujours été une grande aventure», explique Jones. «L’intrépidité de Sasha et Cat m’incite à essayer de nouvelles choses, que ce soit en jouant de la guitare, de la batterie, en écrivant une nouvelle façon ou en portant un costume d’elfe sur scène. Nous nous nourrissons de l’envie de chacun de sauter, de couler ou de nager. Et chanter ensemble semble être la chose la plus naturelle du monde. C’est un vrai privilège d’avoir trouvé cet espace ensemble, d’essayer différentes choses et de voir ce groupe devenir ce qui est en ce moment. Il est en constante évolution et tellement amusant. “

«Pour moi, ce groupe a toujours été un débouché incroyable et particulièrement sûr pour essayer de nouvelles choses», ajoute Dobson. «Par exemple, j’avais écrit toute l’année à la basse mais j’étais trop timide pour le dire à personne, mais quand Norah m’a demandé si j’avais quelque chose de nouveau, avant de le savoir, nous couvrions ces morceaux et je jouais de la basse dans le groupe. ! “

«Nous répétions quelque chose et nous avons fait une pause», se souvient Popper. “Je me suis assis à la batterie et j’ai commencé à déconner, Norah est revenue et a ramassé une guitare et a riffé, et Sasha a ramassé la basse, et dans une heure nous avons eu ‘Ce n’est pas facile.’ Mes amis aiment juste faire de la musique et cela a été une grande expérience d’apprentissage pour moi de mettre mon ego de côté et de tenter ma chance. »

Sœur est sortie le 14 février. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des pistes et achetez-la ici.

«Jamola» (Sasha Dobson, Norah Jones, Catherine Popper)

«Ce n’est pas facile» (Sasha Dobson, Norah Jones, Catherine Popper)

«Rien que vous pouvez faire» (Sasha Dobson)

«Lucky» (Catherine Popper)

«Toi et moi» (Sasha Dobson)

«Tu ne sais pas» (Norah Jones)

«The Great Romancer» (Sasha Dobson, Don Was)

“C’est un mensonge merveilleux” (Paul Westerberg)

«Soeur» (Sasha Dobson, Norah Jones, Catherine Popper)

«The Razor Song» (Catherine Popper)

«Angel Dream» (Tom Petty)

«Same Old Bullshit» (Helen Rogers)

‘Joey’ (Johnette Napolitano) ** CD et album numérique uniquement **

‘The Grass Is Blue’ (Dolly Parton) ** CD et album numérique uniquement **