Puss N Boots, ft. Norah Jones partage un vidéoclip pour une soeur célibataire

Puss N Boots, le trio alt.country basé à Brooklyn avec Norah Jones, Sasha Dobson et Catherine Popper, vient de sortir un clip pour leur deuxième single «Sister», la chanson titre de leur Nouvel album.

La charmante vidéo, réalisée par Al Kalyk, présente le groupe dans un bar de plongée de mauvaise humeur. Sorti le 14 février, Sister est une collection de matériel original et de reprises de mélodies de Dolly Parton, Tom Petty, Paul Westerberg et Concrete Blonde. L’album met en valeur non seulement les talents de compositeur de Jones, Dobson et Popper, mais aussi leur sens musical, car ils se relaient chacun à tour de rôle en chantant tout en échangeant de la guitare, de la basse et de la batterie sur les 14 pistes de l’album.

Imprégné d’influences américaines, country, folk, pop et rock, Puss N Boots a été formé en 2008 comme un débouché pour Jones, Dobson et Popper afin de présenter une autre facette d’eux-mêmes en tant que musiciens. Initialement un projet live, le trio a sorti un premier album No Fools, No Fun en 2014, acclamé par la collection de matériel original, de reprises et de performances live.

«Ce groupe a toujours été une grande aventure», explique Jones. «L’intrépidité de Sasha et Cat m’incite à essayer de nouvelles choses, que ce soit en jouant de la guitare, de la batterie, en écrivant une nouvelle façon ou en portant un costume d’elfe sur scène. Nous nous nourrissons de l’envie de chacun de sauter, de couler ou de nager. Et chanter ensemble semble être la chose la plus naturelle du monde. C’est un vrai privilège d’avoir trouvé cet espace ensemble, d’essayer différentes choses et de voir ce groupe devenir ce qui est en ce moment. Il est en constante évolution et tellement amusant. “

Le trio, qui a ouvert pour Neil Young et a participé à de nombreux festivals dont le Clearwater Festival, le Green River Festival et le Newport Folk Festival, a également annoncé une courte série de dates de tournée aux États-Unis, y compris une apparition au New Orleans Jazz & Heritage 2020. Fête le 25 avril. Les fans peuvent également voir le groupe se produire en direct sur The Tonight Show de NBC avec Jimmy Fallon le 5 mars, où ils interpréteront de nouvelles chansons de Sister.

Sœur peut être achetée ici. Voir l’itinéraire complet de la visite ci-dessous.

Puss N Boots 2020 Tour

21 avril – Hargray Capitol Theatre – Macon, GA

22 avril – The Caverns – Pelham, TN

24 avril – WorkPlay Theatre – Birmingham, AL

25 avril – New Orleans Jazz & Heritage Festival – New Orleans, LA