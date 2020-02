Pussy Riot dit que la police russe arrête la séance vidéo, citant la «propagande gay»

La police russe a pris d’assaut un tournage d’un clip vidéo de Pussy Riot à Saint-Pétersbourg dimanche 10 février, citant la loi de “propagande gay” du pays, selon un communiqué que le groupe a rendu public du jour au lendemain. Ils disent que la police politique les a accusés d ‘«extrémisme» et de «réalisation d’une vidéo illégale» mais n’a pas fourni de justification légale pour le retrait du groupe du studio Lenfilm, où ils tournaient. Ci-dessous, regardez un bref aperçu de la vidéo et des images montrant apparemment la police russe relayant leurs allégations.

Le tournage, pour une nouvelle chanson intitulée «БЕСИТ / RAGE», mettait en vedette «150 militants, pour la plupart des femmes ou des homosexuels», dit le groupe. Ils affirment que la police a ordonné à Lenfilm de couper le courant, puis a interdit à Pussy Riot d’apporter un générateur pour terminer le tournage. La loi sur la «propagande gay», codifiée en 2013, est toujours appliquée bien qu’elle ait été jugée illégale par la Cour européenne des droits de l’homme en 2017.

Dans une déclaration aux médias russes, Lenfilm aurait affirmé que la police dans la vidéo était des acteurs, attribuant la panne de courant à un problème électrique. Sur Instagram, Pussy Riot a répondu: «Bon sang, si l’acteur avait joué cela, il aurait reçu un Oscar.»

«Nous avons perdu 15 000 $ sur la production vidéo aujourd’hui», écrit le groupe, «à cause de la loi absurde sur la« propagande gay », et nous serons reconnaissants si vous partagez ces informations et / ou si vous avez la gentillesse de nous aider à élever le de l’argent pour que cette vidéo se produise de toute façon. “

