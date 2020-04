Q-Tip dévoile 3 nouveaux albums

Le Q-Tip d’A Tribe Called Quest a annoncé trois albums à venir. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram le 10 avril (également son 50e anniversaire), Q-Tip était assis à jouer un riff de basse alors qu’un texte apparaissait annonçant trois titres: Algorhythms, Riot Diaries et The Last Zulu. Q-Tip a également écrit: «Dieu merci, si je le souhaite, je vous rejoindrai bientôt» à la fin de la vidéo. Retrouvez son post complet ci-dessous.

Le dernier album solo de Q-Tip était Kamaal the Abstract de 2009. En 2013, il s’est associé à Busta Rhymes pour leur record conjoint The Abstract And The Dragon. A Tribe Called Quest a sorti son sixième et dernier album We got it from Here … Merci 4 Votre service en 2016, des mois après la mort du membre co-fondateur Phife Dawg.

.