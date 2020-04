Qrates ramène la distribution de vinyles à l’ancienne

En 2019, les ventes de disques vinyle aux États-Unis ont augmenté de près de 20% pour atteindre plus de 500 millions de dollars, marquant la 14e année consécutive au cours de laquelle les performances commerciales nationales du format se sont améliorées. Maintenant, COVID-19 met ces progrès en pause, bien que Qrates développe des solutions de contournement intelligentes de fabrication et de distribution pour continuer à développer le format.

Le média qui était auparavant considéré comme financièrement irréalisable a connu – malgré la crise mondiale actuelle – une résurgence massive. Mais même sous les verrous et les quarantaines mondiaux, un nombre toujours croissant de fans et d’artistes sont impatients de découvrir la musique d’aujourd’hui sur vinyle, qui a passé l’épreuve du temps avec brio.

Mais comment, exactement, un artiste devrait-il procéder pour distribuer du vinyle, alors que son achat est devenu si difficile? Tout récemment, Amazon a indiqué que les achats de vinyle seraient retardés tandis que les fournitures plus essentielles sont prioritaires. Ce gel est lentement levé pour les produits non essentiels, mais il faudra probablement un certain temps pour revenir aux niveaux précédents. Pendant ce temps, les magasins de disques physiques sont fermés, même si des dizaines de milliers de fans n’aimeraient rien de plus qu’un bon disque vinyle pendant l’isolement.

Entrez Qrates (prononcé comme «caisses»), qui possède un peu d’expérience dans le traitement de problèmes de fabrication, de distribution et de mobilisation de capitaux apparemment insurmontables.

Avant la crise du COVID-19, le retour triomphal du vinyle sur le devant de la scène éprouvait des difficultés croissantes. Un processus de fabrication relativement complexe et complexe, associé à une demande de fans et d’artistes considérablement renforcée, signifie qu’il faut plus de temps et coûte plus cher pour sortir de la musique sur vinyle. Des délais d’exécution étendus, des dépenses accrues, des exigences de stockage lourdes, des inconvénients d’expédition et le risque immense d’un excès d’inventaire ont, à bien des égards, empêché les artistes indépendants d’accéder à la sphère de l’industrie musicale qui se développe le plus rapidement.

Ce sont de nombreux problèmes qui créent des opportunités parfaites pour les bonnes entreprises et les entrepreneurs obsédés par le vinyle. En conséquence, Qrates essaie discrètement de déboguer ces problèmes depuis des années.

Qrates est essentiellement une plate-forme de crowdfunding exclusive au vinyle qui élimine les tracas – et les risques financiers – de la pression et de la distribution de disques, permettant ainsi au plus grand nombre d’artistes de sortir des LP. Maintenant, ce débogage va surmultiplier chez Qrates applique ses solutions créatives aux goulots d’étranglement de fabrication apparemment insurmontables de COVID-19.

En effet, Qrates ne fait pas que garder les lumières allumées; ils aident les artistes à rassembler leurs fans tout en collectant des fonds pour des disques vinyle. Pour commencer avec Qrates, les musiciens intéressés n’ont besoin que d’un amour pour le vinyle et d’une passion pour leur métier; la société a travaillé avec des artistes indépendants et des grandes stars du label.

L’une des offres les plus médiatisées de Qrates était une édition vinyle de Sleepify de Vulfpeck, un album silencieux que les utilisateurs de Spotify étaient encouragés à jouer pendant le sommeil. “Un millier de personnes ont en fait acheté l’album silencieux”, a relayé le CMO de Qrates, Taishi Fukuyama. “Depuis lors, le groupe a sorti à plusieurs reprises leur vinyle avec Qrates.”

La présence même de l’album de protestation sur Qrates a clairement montré que chaque artiste est le bienvenu pour voir en quoi consiste l’entité de financement participatif, de production et de distribution.

Pour les fiches types (l’accent mis par la plateforme sur la flexibilité a abouti à plusieurs options disponibles), un objectif de financement participatif est défini, une page promotionnelle est créée, et les fans peuvent ensuite parcourir – et acheter – l’enregistrement correspondant en quelques clics. Une fois qu’un projet atteint son objectif, la production démarre. (Qrates a établi des relations étroites avec les fabricants de vinyle et le processus de création de disques est en conséquence rationalisé.)

Et dans le cadre du plus récent service de la société basée à Tokyo, Qrates Storage, les projets de financement participatif peuvent être stockés et expédiés à partir de deux entrepôts, l’un au Michigan et l’autre juste à l’extérieur de Londres. Le service est offert même après que la campagne a dépassé ses objectifs initiaux – le tout gratuitement.

Ayant réussi à travailler avec des magasins de disques, Qrates capitalise sur le style d’affaires direct avec le client avec Qrates Storage. Le service de distribution de vinyle à guichet unique peut être utilisé par tous les artistes qui atteignent leurs objectifs de financement participatif sur la plate-forme. Il s’avère également inestimable pendant la pandémie actuelle.

En utilisant les entrepôts susmentionnés, le programme Qrates Storage héberge en toute sécurité les enregistrements jusqu’à ce qu’ils soient achetés (après la fin de l’initiative de financement participatif), date à laquelle ils sont rapidement expédiés aux clients. De plus, un programme de livraison en magasin florissant offre à un éventail de magasins de disques la possibilité d’acheter des vinyles stockés en vrac à des prix de gros.

Les widgets de page de description intégrables et les options de traitement sans stress permettent aux artistes de maintenir facilement un flux constant de ventes de vin et de revenus au fur et à mesure de leur carrière.

Assez simplement, l’idée derrière Qrates Storage est d’amener plus d’artistes et de fans à bord d’une plateforme en croissance rapide. Comme vous pouvez l’imaginer, Qrates croit fermement que les meilleurs jours du vinyle sont à venir, et DMN a fait équipe avec plaisir pour aider à diffuser ce message. Mais peut-être que l’astuce pour libérer ce potentiel consiste à découvrir des innovations et à administrer des améliorations significatives, le tout sans perdre de vue les caractéristiques qui ont fait du vinyle un pilier du monde de la musique pendant près d’un siècle.

Aujourd’hui, l’infrastructure de financement participatif, de stockage et de distribution de Qrates s’avère inestimable pour les artistes qui le connaissent. La société vient d’annoncer «Press On with Qrates», un engagement à soutenir les artistes pendant la crise COVID-19 avec 100 disques gratuits.

Dans un effort pour aider les artistes à relever les défis COVID-19, Qrates aide les artistes qui ont terminé une campagne de financement participatif avec 100 autres disques sans frais. Les disques supplémentaires pressés pour les artistes sont stockés dans le stockage gratuit de Qrates, et peuvent être vendus à tout moment pour un traitement instantané.

“La pandémie actuelle a affecté toute notre vie à l’échelle mondiale – maintenant plus que jamais, nous devons nous soutenir mutuellement là où nous le pouvons”, a expliqué Fukuyama. “Nous savons qu’en tant qu’artiste, il est important de diffuser votre musique entre les mains de vos fans. En ces temps difficiles et incertains, nous voulons vous aider à continuer à le faire. »

Les artistes peuvent découvrir la campagne spéciale ici.