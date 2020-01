«Q’s Jook Joint»: Quincy Jones remporte l’or dans son All-Star Club

Il ne peut pas y avoir beaucoup de carnets de contacts pour rivaliser avec celui appartenant à Quincy Jones. Au début de 1996, il a aidé le grand producteur-artiste à réaliser un album d’or en Amérique pour la sixième fois de sa carrière incomparable, avec le célèbre Qook Jook Joint.

Sorti vers la fin de 1995, l’album était le premier de Jones depuis le succès et le même succès, Back On The Block, six ans plus tôt. Peu de temps après le début de l’année, et avant qu’il ne remporte le prestigieux Grammy de l’album de l’année, cet ensemble a tourné à la fois l’or et le platine le même jour aux États-Unis.

Q's Jook Joint

Q’s Jook Joint s’est incliné avec une série d’apparitions et quelques remakes bien choisis de chansons du passé de Quincy. Le top 20 du R&B de l’ensemble était “ You Put A Move On My Heart ”, d’abord enregistré par la chanteuse de soul britannique Mica Paris et, de manière significative, écrit et produit pour son album “ Whisper A Prayer ” par le regretté Rod Temperton, le britannique talent si étroitement associé aux productions de Q de ses chansons pour Michael Jackson.

La nouvelle version comprenait des voix de la chanteuse canadienne Tamia, qui, conformément à la politique de Jones de donner une pause aux jeunes talents, a pris sa place parmi une liste de noms connus. Parmi eux, le formidable trio de Stevie Wonder, Bono et Ray Charles, qui figuraient tous sur une mise à jour du très couvert de 1946 frappé par le héros de saut en ligne Louis Jordan, «Let The Good Times Roll». De la même époque est née une nouvelle interprétation de Duke Ellington‘S‘ Do Nothin ’Till You Hear From Me», avec voix principale de Phil Collins.

Quincy a visité son propre passé pour refaire le hit qu’il a produit pour les frères Johnson, «Stomp !,» mettant désormais en vedette Chaka Khan, Charlie Wilson du Gap Band, Shaquille O’Neal et d’autres, ainsi que la distribution de la comédie musicale à succès du même nom. Le propre tube de Jones en 1978, «Stuff Like That», ramena son chanteur d’origine, Khan, au micro avec Charles, Wilson, Brandy et Ashford & Simpson. Brandy a également été présenté avec Heavy D sur une version du tube de Jackson, une autre collaboration vintage de Quincy / Rod, «Rock With You» de Michael Jackson.

La liste incroyable des invités s’est donc poursuivie et les acheteurs de disques ont été convenablement impressionnés. Même si l’album atteignit le 32e rang du Billboard 200, il fut certifié or par la RIAA le 18 janvier 1996, et mieux devait arriver huit mois plus tard, lorsque Q’s Jook Joint devint le quatrième et dernier album en platine américain de Quincy. .

