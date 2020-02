Quand 2Pac a réclamé son trône Hip-Hop

Le 15 février 1993, l’une des importations les plus controversées de la côte ouest est passée du rappeur de rue à l’icône, faisant ses débuts dans les couches supérieures du Billboard 200 pratiquement du jour au lendemain. Strictement 4 My N.I.G.G.A.Z. était 2PacPremier album vendu Platine, où il a perfectionné son flux et revendiqué son trône dans la royauté hip-hop. Son statut d’un des meilleurs albums du hip-hop est depuis longtemps assuré.

Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z., qui signifie «Never Ign’nant Getting Goals Accomplished», est un départ radical à la violence du premier album studio de Shakur, 2Pacalypse Now. Ce côté positif de 2Pac était une sortie intentionnelle de la controverse entourant «Cop Killer Song» d’Ice-T. À l’époque, 2Pac avait compilé une collection entière de titres haineux de la police en colère sous le titre de l’album, Troublesome 21. Pourtant, il a été définitivement mis en attente en raison des tensions croissantes des incidents croissants de brutalité policière aux États-Unis, ainsi qu’une nouvelle découverte concentration politique sur des paroles explicites qui jettent une lumière négative sur les autorités. À certains égards, ces revers n’ont aidé que 2Pac à redéfinir ce que cela signifiait être un «voyou», le forçant à se battre avec la dualité d’être à la fois un philosophe contemporain et un voyou nihiliste tout au long de l’album.

Avant que 2Pac n’ouvre la voie aux rappeurs underground mixtape, il fait son entrée dans le hip-hop en tant que roadie avec Digital Underground. Contrairement au rap hardcore bruyant de groupes comme Ennemi public et N.W.A. à l’époque, Digital Underground s’appuyait sur les influences abstraites et funk de Funkadelic et du Parlement de George Clinton pour relayer leur message avec une livraison comique au déguisement de Groucho Marx de la Shock G dans leur clip pour “The Humpty Dance”.

Avec Digital Underground, 2Pac a figuré sur ‘Same Song’ de leur EP This Is An EP Release, et a tourné avec Big Daddy Kane. Digital Underground a ensuite produit et rappé sur le premier single du Top 10 de 2Pac de Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z., désormais considéré comme l’un des meilleurs singles de rap de tous les temps, «I Get Around». C’est le retour des racines funk d’où 2Pac a développé un goût pour les rimes sur un bon moment.

De l’emprunt de la caisse claire sur l’un des échantillons les plus utilisés du hip hop ‘Impeach The President’ par The Honey Drippers, à remplir la ligne de percussions avec des grooves électro funk de ‘Computer Love’, 2Pac, Shock G et le reste Underground a même trouvé un moyen d’intégrer le chant et les paroles de Prince & The Revolution’s 1985 ballade funk, “The Ladder”, tout en échantillonnant le duo hip-hop de la côte Est Gang Starr“S” Step In The Arena “. Cette collection de funk et de hip-hop des années 70, 80 et 90 contraste fortement avec d’autres morceaux notables de l’album, à l’exception de «Peep Game» et de «5 Deadly Venomz», qui entrelacent subtilement des échantillons de funk en arrière-plan.

Tandis que 2Pacalypse maintenant ressenti et sonné en colère, le deuxième album de 2Pac était en décalage avec le rythme dur et atonal de Bomb Squad qui deviendrait plus tard une partie de son son de signature. Strictement 4 My N.I.G.G.A.Z. des sons et des mots tordus et flous pour raconter l’histoire de l’éducation de Shakur, remontant même à ses jours d’introspection, écrivant de la poésie en tant qu’étudiant à la Baltimore School for the Arts. Ceci est mieux illustré par l’une de ses chansons les plus connues, désormais considérée comme l’une des chansons les plus importantes du hip-hop, “Keep Ya Head Up”.

Fils de deux Black Panthers, 2Pac a été instillé avec un désir de contester le statu quo à un âge très précoce. Se sentant souvent comme s’il se tenait au milieu de deux mondes, 2Pac sentait que sa musique était un moyen de se défendre, non pas pour les choses que les gens disaient de lui, mais parce qu’il avait l’impression d’être exilé de la société. Shakur a utilisé la sensibilité pour distiller son attitude dure et gangsta. Ce contraste troublant et poétique se retrouve surtout dans «Keep Ya Head Up», qui met en lumière l’une des causes des émeutes de Los Angeles en 1992, le tournage de Latasha Harlins, 15 ans.

2Pac utilise à nouveau un échantillon de Zapp («Be Alright») et des voix R&B de Dave Hollister de Blackstreet pour faire des arguments sincères sur tout, des pères absents aux droits des femmes, le tout dans un délai de quatre minutes et 23 secondes. Hymne à la fois pour Latasha et pour les femmes noires, «Keep Ya Head Up» s’est avéré un succès commercial, atteignant le 12e rang du Billboard Hot 100 et le 7e rang du Billboard Hot R&B / Hip-Hop En tant que deuxième single du Top 10 de 2Pac, ‘Keep Ya Head Up’ est désormais considéré comme l’une des chansons de rap les plus importantes de tous les temps. Une chanson appréciée par de nombreux fans et qui apparaît également sur la compilation Greatest Hits de 2Pac. Une suite de ce hit à succès, “Baby Don’t Cry (Keep Ya Head Up II)”, se trouve également sur son album posthume, Still I Rise.

La polyvalence de Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. est incomparable. Toujours plein de contradictions et de contrastes, l’album a préparé les fans à la sortie du pinacle et du dernier album studio de 2Pac, Tous les yeux sur moi. Abandonné dans les mois précédant sa mort tragique à Las Vegas en 1996, All Eyez On Me reflète la personnalité complexe de 2Pac et accomplit tout ce qui est strictement 4 My N.I.G.G.A.Z. à entreprendre à une échelle différente trois ans auparavant. Comme le dit 2Pac: “Tout le monde est en guerre avec des choses différentes … Je suis parfois en guerre avec mon propre cœur”.

