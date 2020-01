Quand la chaleur était à leur hauteur

Formés en 1965, ils étaient au départ un groupe de carafes et ont pris leur nom de l’homme d’avant-guerre Delta Blues, «Canned Heat Blues» de Tommy Johnson. Leur première incarnation fut, serait Disc Jockey Bob ‘The Bear’ Hite qui était originaire de Torrance, en Californie; Bostonian, AI «Hibou aveugle» Wilson, Frank Cook et Henry Vestine de Washington. Leur bassiste d’origine était Stuart Brotman qui a émergé plus tard dans le groupe américain Kaleidoscope, aux côtés de David Lindley, il a rapidement été remplacé par Mark Andes (qui a par la suite co-fondé Spirit), avant que le New Yorkais, Samuel Larry Taylor n’entre en tant que bassiste permanent; il avait servi son apprentissage avec des goûts de Chuck Berry et Jerry Lee Lewis, ainsi que jouer sur plusieurs des hits des Monkees.

Écoutez Boogie With Canned Heat en ce moment.

En 1967 Chaleur en conserve a signé avec Liberty Records après avoir joué au Monterey Pop Festival. En juillet 1967, ils sortent un album éponyme qui fait le n ° 76 sur le graphique de l’album, le suivant avec Boogie With Canned Heat le 21 janvier 1968, qui passe plus d’un an sur le palmarès Billboard, culminant au n ° 16.

Alors que leur premier album était en grande partie composé de reprises, dont la quasi-obligatoire, pour un groupe de blues, prenez Dust My Broom », leur deuxième album était en grande partie auto-écrit et reste un favori de tous ceux qui aiment le blues. Une des raisons importantes de son succès est qu’il comprenait le magnifique «On the Road Again» qui a fait le n ° 16 sur le Hot 100 à la fin de l’été 1968.

Le bluesman de Chicago Floyd Jones a enregistré une chanson intitulée «On the Road Again» en 1953, elle-même un remake d’une autre de ses chansons de deux ans plus tôt, Dark Road ». Ces deux chansons sont basées sur le «Big Road Blues» de 1928 de Tommy Johnson. ‘On the Road Again’ a été enregistré en tant que démo par Canned Heat en avril 1967 aux RCA Studios de Chicago avec le batteur original Frank Cook. Cette version a duré plus de 7 minutes, avec des solos de harpe et de guitare supplémentaires.

Pendant l’enregistrement de Boogie With Canned Heat, ils l’ont à nouveau enregistré, cette fois avec le nouveau batteur Adolfo “Fito” de la Parra au studio Liberty Records à Los Angeles en septembre 1967. Blind Owl Wilson a utilisé des vers de Floyd Jones “On the Road” Again ‘et’ Dark Road ‘, ainsi que l’ajout de certaines de ses propres paroles; «On the Road Again» est allé au n ° 8 au Royaume-Uni.

‘On the Road Again’ utilise un riff de boogie à un accord inspiré de John Lee Hooker’s 1949 a frappé ‘Boogie Chillen’ qui est rendu si distinctif par la meilleure voix de fausset inspiré de Skip James de Wilson ”, et sa fabuleuse harpe jouant.

Parmi les autres coupes marquantes, citons «World in a Jug», le côté B de «On the Road Again», «Amphetamine Annie» et les 11 minutes et plus, «Fried Hockey Boogie» que le groupe a retravaillé en «Woodstock Boogie» quand ils a joué le festival en août 1969.

Outre cinq groupes d’hommes, l’album présente également un camée du pianiste Sunnyland Slim sur «Turpentine Moan». Le Dr John joue également du piano sur l’album et a fait les arrangements de cor; son propre premier album, Gris Gris est sorti le même jour en 1968, le 21 janvier.

Boogie With Canned Heat peut être acheté ici.