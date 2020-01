Quand la royauté de jazz a honoré Las Vegas

L’album Nat King Cole At The Sands a capturé un chanteur emblématique au sommet de ses pouvoirs, se produisant en direct dans l’un des Las Vegas»Des lieux les plus célèbres, accompagnés d’un orchestre sous la direction du chef d’orchestre Antonio Morelli.

Dynamite pure

Aux petites heures du jeudi 14 janvier 1960, Nat King Cole a présenté un spectacle dynamique en direct devant près de 400 personnes dans la salle Copa du Sands Hotel And Casino à Las Vegas. Le chanteur n’est pas monté sur scène avant 2 h 30 du matin car la programmation tardive du concert a permis à ses amis du showbiz et à d’autres artistes travaillant à Vegas en même temps de voir le spectacle. Ceux-ci comprenaient un duo mari et femme Louis Prima et Keely Smith, et les comédiens Jackie Gleason et Joe E Lewis.

Côté divertissement, le concert était de la pure dynamite. C’était aussi inhabituel, car le répertoire du chanteur ce soir-là n’était pas une collection de plus grands succès et, étonnamment, ne comprenait que trois chansons qu’il avait enregistrées auparavant. Bien qu’il ait été initialement prévu pour une sortie en avril par Capitol Records, le producteur Dave Cavanaugh a décidé de mettre de côté le premier enregistrement de Cole en concert: sa justification de cette décision, selon les notes originales de l’album, était due à la surabondance d’albums live inondant le marché en 1960.

Un timbre soyeux et un phrasé émouvant

Malheureusement, au moment de la publication du disque, en 1966, Nat King Cole était mort depuis près d’un an (il est décédé d’un cancer du poumon le 15 février 1965, un mois avant son 46e anniversaire). Alors que le monde pleurait le décès prématuré de l’une des plus grandes voix de la pop et du jazz, Nat King Cole At The Sands a offert la possibilité d’entendre Cole en direct sur scène dans un big band réglage.

Après une fanfare orchestrale courte mais grandiose, un MC annonce l’arrivée de Cole sur scène. La chanteuse plonge directement dans la ballerine swingante et optimiste, enregistrée pour la première fois en 1956 comme face B du single «You Are My First Love». La version live recrée l’arrangement original de Nelson Riddle et comprend également la section rythmique de l’enregistrement: le guitariste John Collins, le bassiste Charlie Harris et le batteur Lee Young.

La ballade douce et douce-amère “ Funny (pas beaucoup) ” suscite de chaleureux applaudissements du public de Vegas, qui reconnaît les premières mesures d’une chanson datant d’une session du Capitole de 1951 avec l’arrangeur Pete Rugolo, et qui est apparue sur l’album de Nat King Cole. 8 Top Pops. Il présente le timbre soyeux de Cole, le phrasé émouvant et la diction claire.

Un sentiment de fraîcheur sans effort

Cole revient à l’ère du swing de big band avec ‘’ The Continental ’, le premier des huit morceaux interprétés à The Sands que la chanteuse n’a jamais coupés dans un studio d’enregistrement. D’abord chantée par Ginger Rogers dans la comédie musicale hollywoodienne The Gay Divorcee de 1934, la chanson reçoit un nouvel arrangement de Dave Cavanaugh.

Le rythme plus lent est ‘I Wish You Love’. «Cette chanson est une belle mélodie française», explique le chanteur, faisant allusion aux origines gauloises de la chanson (son titre original était «Que Reste-t-il De Nos Amours?»). La première version anglaise de ce numéro poignant a été enregistrée par la chanteuse américaine Keely Smith, en 1957. Frank Sinatra l’a transformé en un air de tempo sur son album de 1964 It Might As Well Be Swing, mais la version de Cole est plus sobre et réfléchie, bien qu’il revienne dans un groove swing sublime sur ‘You Leave Me Breathless’, une chanson chantée pour la première fois par Fred MacMurray dans le film Coconut Grove de 1938.

Le son du big band derrière Cole est encore plus vibrant sur le “Thou Swell”, un morceau de Rodgers & Hart de 1927 qui est rapidement devenu un standard (Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et Sammy Davis, Jr, l’ont également couvert). Cole délivre le numéro à grande vitesse avec une verve palpable mais ne perd jamais son sens de la fraîcheur sans effort. A en juger par les applaudissements sauvages de la chanson, la performance fait presque tomber la maison; pour calmer les choses, le chanteur présente son groupe et l’orchestre, dirigé par Tony Morelli.

“Et maintenant, un petit piano”

Cole décrit la chanson suivante, «My Kinda Love», comme un «oldie» – une description précise, étant donné que la chanson est sortie en 1929 et a été l’un des premiers succès du crooner Bing Crosby. Néanmoins, le chanteur de l’Alabama se l’approprie avec une performance inoubliable, sa voix accompagnée de cordes et de cuivres arrangés habilement par Dave Cavanaugh.

“The Surrey With The Fringe On Top” est un numéro de Rodgers & Hammerstein tiré de la comédie musicale à succès 1943 Oklahoma!, que Cole délivre comme un swing swing effervescent.

“Et maintenant, un petit piano”, voilà comment Cole présente ‘Where Or When’, un interlude instrumental qui met en valeur son éblouissant piano jazz compétences. Ses lignes de piano liquides à droite brillent d’une beauté cristalline, parfois animées par des interjections de cor retentissant.

Cole quitte le piano pour «Miss Otis Regrets (She’s Unable To Lunch Today)», un mélodrame classique de la plume d’un autre Cole: Porter, que Nat décrit au public de Vegas comme «l’un des plus grands compositeurs américains». C’est une chanson fascinante qui raconte l’histoire d’une femme respectable qui finit par pendre pour avoir tué l’amant qui l’a abandonnée. Grâce à un arrangement dramatique de Nelson Riddle – dans lequel des cordes douces sont juxtaposées à des lignes de cuivres plus sinistres – et à la livraison émotionnellement nuancée de Cole, l’histoire est véhiculée avec aplomb.

Swinging ainsi que Sinatra

Nat King Cole At The Sands se termine par une interprétation rock-big-band du numéro proto-rythmique’n’blues de WC Handy ‘Joe Turner Blues’, un hommage au chanteur titulaire de Kansas City qui a enregistré la version originale de ‘Shake, Rattle And Rouleau’. Cole, qui a enregistré l’air sur la bande originale du film de 1958 St Louis Blues, l’utilise pour amener son spectacle de Vegas à un point culminant passionnant.

Après sa sortie à titre posthume, Nat King Cole At The Sands a grimpé les palmarès des albums américains et, le 2 avril 1966, a culminé au n ° 74 dans le Billboard 200. Bien qu’il n’ait pas atteint les sommets vertigineux de certains de ses disques précédents, en tant que premier album live de Cole, c’était une sortie importante, le décrivant avec succès comme un interprète charismatique sur scène qui pouvait swinguer aussi bien que Sinatra.

