Quand le jazz a défini les rythmes du Brésil

Alors que les cinq musiciens, dont l’un était accompagné de sa femme, sont arrivés aux studios A&R de New York le lundi 18 mars 1963, aucun n’aurait pu deviner qu’ils étaient sur le point de donner au jazz un tir au bras presque sans précédent avec Getz / Gilberto. Le jazz était encore, à ce stade, plus proche du courant dominant du goût populaire, mais c’était toujours une participation minoritaire. Stan Getz et João Gilberto étaient cependant sur le point de changer tout cela.

Les rejoindre ce jour-là étaient pianistes Antônio Carlos Jobim, Tommy Williams à la basse, le batteur Milton Banana (il est né Antônio de Souza le 25 janvier 1927) et le guitariste brésilien dont la femme était avec lui était João Gilberto, son nom comme nous le savons tous maintenant est Astrud, mais à ce stade, le 22 ans n’avait même pas enregistré de chanson. Getz a pensé à cela comme un autre record pour capitaliser sur le succès de Jazz Samba que lui et Charlie Byrd avaient enregistré un an plus tôt et venait de terminer sa semaine de marche en haut du palmarès des albums Billboard. Un mois plus tôt, Getz avait enregistré avec le guitariste Luiz Bonfa et cet album s’appellerait Jazz Samba Encore.

Écoutez Get / Gilberto maintenant.

De la peinture de couverture d’Olga Albizu, certes originaire de Porto Rico, aux sons de samba doux, en passant par le sujet des chansons – Corcovado et Ipanema sont à Rio de Janeiro – Getz / Gilberto suinte le Brésil de chaque groove.

Getz / Gilberto est venu un an plus tard et s’est classé n ° 2 dans les charts Billboard et a ensuite passé près de deux ans sur la liste des best-sellers. En 1965, il a remporté le Grammy du meilleur album de l’année dans tous les genres musicaux, la première fois qu’un album de jazz était si récompensé, et a ensuite continué d’être l’une des demi-douzaines d’albums de jazz les plus vendus de tous les temps. Mis à part tout cela, il prouve de façon concluante que le jazz peut être commercial et satisfaisant sur le plan artistique.

Tout ce qui pourrait être dit à propos de cet album a déjà été dit, mais… C’était une réflexion après coup en studio pour amener Astrud à chanter en anglais sur les deux pistes car on sentait qu’elles avaient besoin de quelques pistes pouvant être diffusées à la radio. Norman Gimbel, qui a ensuite écrit des paroles en anglais de nombreuses chansons brésiliennes classiques, a écrit les paroles de «The Girl From Ipanema». Il a également écrit les paroles de «Sway», le classique de Mambo qui a été un succès pour Dean Martin et, bien plus tard, les paroles de «Killing Me Softly With His Song» de Roberta Flack. La belle voix d’Astrud sur “The Girl From Ipanema” a contribué à propulser la 45e sortie sur les palmarès des meilleures ventes du monde entier, y compris le n ° 5 aux États-Unis où elle a également remporté un Grammy en tant que chanson de l’année.

Les musiciens étaient de retour en studio le lendemain pour terminer l’album. Lorsque Billboard a révisé le LP en avril 1964, ils ont simplement dit: «Le saxophone ténor sensuel de Stan Getz se combine avec la voix douce et tranchante du célèbre João Gilberto du Brésil dans un programme de belle musique brésilienne.» Alors peut-être, et tout le monde, ne l’ont pas fait attendez-vous à ce que Getz / Gilberto fasse aussi bien qu’il l’a fait.

Getz / Gilberto fait partie d’un ensemble de cinq disques de carrière, Stan Getz Bossa Nova Years, disponible sur CD et vinyle, avec Big Band Bossa Nova, Jazz Samba, Jazz Samba Encore! et Getz / Almeida.