Quand le monde a martelé le temps

Personne ne pouvait échapper à la ligne de crochet infectieuse de ‘U Can’t Touch This’ de MC Hammer à l’été 1990. Un morceau de radio partout dans le monde, la chanson, tirée de son troisième album, Please Hammer Don’t Hurt ‘Em , a transformé le rappeur d’Oakland de 27 ans avec des baggy britches (qui était à l’origine né Stanley Burrell) en un nom de ménage authentique.

Rouler sur une piste rythmique échantillonnée filtrée à partir de punk-funk maven Rick James«Super Freak», le hit américain de 1981, «U Can’t Touch This» est devenu n ° 1 dans de nombreux pays (dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique et le Canada) et a également décroché la pole position dans le R&B. cartes des États-Unis natifs du rappeur. Un an plus tard, la chanson a remporté une paire de prix Grammy dans les catégories de la meilleure chanson R&B et de la meilleure performance solo de rap, confirmant que c’était vraiment «Hammer time».

Écoutez Please Hammer Don’t Hurt ‘Em sur Apple Music et Spotify.

À peine quatre ans plus tôt, MC Hammer – qui avait débuté dans la musique en tant que membre d’un groupe de rap chrétien, The Holy Ghost Boys, au début des années 80 – vendait des copies de son premier album indépendant, Feel My Power, du coffre de sa voiture. Mais cette situation n’a pas duré longtemps. La carrière de Hammer a pris un élan vital lorsque sa musique a commencé à être diffusée à la radio dans sa ville natale. Puis, après avoir réuni une grande troupe de danse pour l’aider à se présenter comme un acte live, il a été signé par Capitol, qui a été influencé par le charisme, l’énergie et les mouvements de danse lisses de Hammer.

Aidé par le single funk ‘Turn This Mutha Out’, le premier album de Hammer’s Capitol, Let’s Get It Started, a passé deux semaines en pole position dans le palmarès américain des albums R&B en 1988, mais, deux ans plus tard, sa troisième offre, Please Hammer Don’t Hurt ‘Em – alimenté par le succès de’ U Can’t Touch This ‘- l’a amené à un autre niveau et à un public plus large. Le succès phénoménal de ‘U Can’t Touch This’ et sa popularité à tous les niveaux ont contribué à propulser l’album parent au sommet des palmarès américains du R&B, où il est resté pendant sept mois étonnants. Peut-être plus important encore, ce fut le tout premier album de rap à figurer en tête des charts pop américains, et a contribué à ouvrir la voie à la domination du hip-hop dans les années 90.

Trois décennies après sa sortie, le 12 février 1990, Please Hammer Don’t Hurt ’Em reste le joyau de la couronne de Hammer. Bien que, sans aucun doute, le «U Can’t Touch This», toujours populaire, constitue le point culminant de l’ensemble, c’est un album qui montre que Hammer était plus qu’un poney à un tour. Même s’il n’était pas un poète urbain éloquent comme Rakim (de Eric B & Rakim la renommée) ou un prédicateur infernal et soufre comme Ennemi publicChuck D, il pouvait communiquer de manière directe et sans fioritures. Ses rimes n’étaient pas non plus vides, comme les chansons à message ‘Crime Story’ (un appel strident mais positif aux jeunes noirs pour rejeter la culture des gangs comme mode de vie, qui s’articule sur un rythme tonitruant) et ‘Black Is Black’ – une affirmation de l’ennemi public de l’identité et de la fierté noires – apparaît clairement.

Hammer a illustré un côté plus doux et moins braggadocio sur la chanson de message calme «Help The Children», qui a échantillonné Marvin GayeLa méditation écologique de 1971 ‘Mercy Mercy Me (The Ecology)’, et ‘Have You Seen Her’, un réoutillage de rap d’une vieille ballade soul d’un Chi-Lites (il a été retiré de l’album en tant que troisième single, faisant No. 4 dans les classements US pop et R&B). Il a fourni des preuves supplémentaires que Hammer aidait à faire du hip-hop un produit viable sur le marché de la pop.

Avec son hybride pop-rap largement sans explosions, MC Hammer s’est taillé une niche unique. Pour ceux qui ont trouvé la rhétorique polémique de Public Enemy trop lourde, NWALes diatribes intransigeantes trop nihilistes, et les rimes lysergiques et les rythmes trop trippants de De La Soul, la musique de Hammer semblait un mélange parfaitement équilibré et accessible de rap, R&B et pop. Il a continué à marquer des tubes et des albums à succès jusqu’à la fin des années 90, mais Please Hammer Don’t Hurt ’Em reste sa maturité, et un sommet créatif et commercial.

S’il vous plaît, Hammer Don’t Hurt ‘Em peut être acheté ici.