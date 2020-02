Quand les Beach Boys ont capturé le rêve californien

Les garçons de la plage’’ Fun, Fun, Fun ’est l’un de leurs numéros les plus appréciés et le point culminant de leurs spectacles en direct depuis 50 ans. Sorti en 1964, il est entré dans le Billboard Hot 100 le 15 février au n ° 69 et la semaine du 21 mars, il est monté au n ° 5 des charts. Il a été empêché de grimper plus haut par trois singles des Beatles, ‘She Loves You’, ‘I Want To Hold Your Hand’ et ‘Please Please Me’, avec les quatre saisons, ‘Dawn (Go Away)’ en maintenant la quatrième place . Peut-être le plus surprenant de tous, étant donné sa popularité, est que «Fun Fun Fun» n’a jamais fait le palmarès britannique.

C’est un excellent exemple de la façon dont les choses se faisaient dans les années 60, car «Fun, Fun, Fun» n’avait été enregistré que six semaines plus tôt le jour du Nouvel An 1964. Commençant peu après la mi-journée chez Western Recorders à Hollywood, la plage Les garçons étaient tous là, avec le batteur Hal Blaine, les saxophonistes, Steve Douglas, Ed Migliori et le bassiste Ray Pohlman. Comme Brian Wilson le dira plus tard au magazine Newsweek, «je pourrais aller en studio et battre un record en trois heures. Je dirais: “Hé, nous ferons le meilleur album de ce soir”. J’avais ce genre d’esprit – et putain si ça ne fonctionnait pas! “

Ce fut le début du groupe enregistrant leur nouvel album, Shut Down Vol.2 et ‘Fun Fun Fun’ a été tenté pour la première fois par le groupe travaillant sur une version plus lente de la chanson. Les voix principales de Mike Love ont été ajoutées à la piste d’accompagnement, suivies de percussions et de parties de guitare insérées. Il a ensuite suivi 19 prises d’enregistrement des chœurs qui ont terminé le travail sur ce qui est pour beaucoup un chef-d’œuvre du son californien.

Qu’est-ce qui fait que la chanson fonctionne si bien? Eh bien, il y a le rythme de conduite et le fondement de tout par la fabuleuse ligne de basse et les saxes klaxons de Douglas et Migliori qui lui donnent un son plus riche que de nombreux autres disques à l’époque – il suffit de consulter la version du morceau d’accompagnement de Hawthorne CA sur notre playlist Spotify . La chanson est écrite par Mike Love et Brian Wilson, Love the lyricist, Wilson the music. C’est l’évocation brillante de Mike de ce que les gens du monde entier imaginaient être le rêve américain – ou le rêve californien de vivre dans le Sunshine State. Pour compléter le tout, il y a la grande voix d’harmonie.

Les versions stéréo et mono ont été réalisées lors de la session du Nouvel An; la différence entre les deux est que le mixage stéréo s’estompe tôt, les instruments disparaissant avant le chant. Le mixage mono, sur le single ainsi que les copies mono de Shut Down Vol. 2 dispose d’un outro étendu.

