Quand Marilyn Manson a montré ses vraies couleurs

Marilyn Manson a fait carrière par réinvention. Tout au long de les années 2010, cependant, un paysage de médias sociaux de plus en plus bruyant a désensibilisé le monde à ses tactiques de choc. Le public est devenu sage à son désir de provoquer délibérément, il avait donc besoin d’une nouvelle approche. Au lieu de tenir un miroir pour refléter le pire de la société, il a tourné ce miroir sur lui-même. En 2015, le God Of F__k avait disparu depuis longtemps, avec un nouveau personnage émergeant: l’empereur pâle.

Écoutez The Pale Emperor sur Apple Music et Spotify.

Moins une renaissance qu’un rajeunissement

Sorti le 16 janvier 2015 dans certaines parties de l’Europe (avec des sorties au Royaume-Uni et aux États-Unis les 19 et 20 janvier respectivement), The Pale Emperor, le neuvième album de Marilyn Manson, n’était pas tant une renaissance qu’un rajeunissement. Bien sûr, la marque indélébile de David Bowie imprègne chaque beat et groove ici (bonjour, The Thin White Duke), mais c’est une influence qui, à ce stade, s’était infiltrée dans le propre ADN de Manson.

Pendant environ une décennie, la vie personnelle de Manson était en ébullition. Son divorce avec la danseuse burlesque Dita Von Teese a été suivi d’une rupture avec la fiancée Evan Rachel Wood, qui a plongé le musicien dans une dépression alimentée par la drogue. Non seulement la lumière s’était atténuée dans le monde réel de l’artiste, mais l’éclat de ses efforts musicaux a également commencé à s’estomper, avec le live performer jadis incroyablement viscéral qui a commencé à produire certains des spectacles les moins inspirés de sa carrière.

Manson avait cependant trouvé un nouveau débouché créatif: dans les années 2010, il a joué des rôles d’acteur dans les émissions télévisées cultes Californication et Sons Of Anarchy, et c’est en filmant le premier qu’il a rencontré Tyler Bates, qui allait devenir un collaborateur de confiance et ouvrir de nouvelles voies d’exposition pour la musique de Manson.

Roche industrielle venimeuse

Le premier à avoir entendu parler de The Pale Emperor a été le sombre et contagieux ‘Cupid Carries A Gun’, qui est apparu comme le thème de l’émission de télévision Salem, neuf mois avant la sortie de l’album. La musique de cette émission a été gérée par – vous l’avez deviné – Tyler Bates, qui est également crédité d’avoir écrit toute la musique de The Pale Emperor. Les synthés sinistres et pulsants de la chanson d’ouverture de l’album, «Killing Strangers», sont apparus plus tard dans le film John Wick, rehaussant encore le profil de Manson.

Le troisième single officiel de Pale Emperor, «Third Day Of A Seven Day Binge», des lumbers avec une influence presque country-blues, faisant un clin d’œil au meilleur créatif de Manson sur Animaux mécaniques. Mais c’est le deuxième single, le pénétrant «Deep Six», qui a le plus touché le venin rock industriel de l’âge d’or de Manson, rappelant la férocité de son Antichrist Superstar ère.

Maître de son destin

C’est peut-être la rumeur des «Méphistophèles de Los Angeles» qui reflétait le plus fidèlement l’espace de tête de Manson pendant la gestation de l’empereur pâle, permettant à l’auditeur d’avoir un aperçu de son monde. Bien sûr, il avait été englouti par les pièges d’Hollywood, mais il est devenu sage face à ses pièges, devenant toujours le maître de son propre destin. Avec Marilyn Manson (le groupe) à ce stade composé uniquement de Manson, Bates et du batteur Gil Sharone, le leader a été en mesure de nettoyer l’ardoise et de recentrer son énergie. En remettant les rênes de l’écriture à Bates, le groupe s’est recentré et Manson a retrouvé sa concentration.

Bates avait étudié le catalogue de Marilyn Manson et sélectionné toutes les munitions de son arsenal qui fonctionnaient le mieux. Il y avait un danger qu’un étranger d’un univers cinématographique prenne tous ces ingrédients et les mélange dans une version galvaudée et surmenée du groupe, mais les talents de Bates se sont avérés meilleurs que cela. The Pale Emperor est apparu comme ce que beaucoup décrivaient comme le meilleur album de Marilyn Manson en plus d’une décennie.

L’empereur pâle peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Marilyn Manson sur Apple Music et Spotify.