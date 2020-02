Quand Mary Hopkin a envoyé une «carte postale» via Paul McCartney

Ce n’était pas tout à fait des haillons à la richesse, mais l’histoire de la montée vertigineuse de la chanteuse galloise Mary Hopkin en 1968 prend un coup. En mai de la même année, alors qu’elle avait 18 ans, elle est apparue dans la série télévisée britannique Opportunity Knocks. De façon improbable, cela la mènerait dans le cercle intérieur de Les Beatles et à un numéro 1 international.

Hopkin a remporté ce concours et a eu la chance que le célèbre mannequin Twiggy regardait le spectacle. Quand elle parlait à son tour Paul Mccartney sur les artistes potentiels pour les Beatles nouvelle étiquette Apple, Twiggy a mentionné Mary. Peu de temps après, le chanteur a reçu un message pour appeler Peter Brown chez Apple.

«Alors j’ai téléphoné,» se souvient Hopkin plus tard, «et j’ai été mis en communication avec ce gars avec un accent de Liverpool, qui m’a invité à venir à Londres et à signer un contrat. Étant une jeune fille galloise prudente, j’ai pensé: «C’est un peu soudain!» Et je suis devenu un peu évasif, alors ce gars a dit: «Eh bien, allez demander à votre mère alors!» J’ai traîné ma mère au téléphone et elle a continué à laissez tomber la chose parce qu’il a dit: “Oh, c’est Paul McCartney, au fait”! “

Une fois l’accord avec Apple signé, Paul a pris une part active à la carrière de l’adolescente, d’abord en produisant son premier single «These Were The Days». Il a ensuite atteint le n ° 1 au Royaume-Uni et le n ° 2 en Amérique. Le 21 février 1969, le premier album de Hopkin, Post Card, est sorti, entièrement produit par McCartney, qui a même conçu la pochette.

Écoutez Post Card sur Apple Music et Spotify.

Il comprenait trois chansons de Donovan, une de Harry Nilsson et une jolie chanson réfléchissante écrite spécialement pour Hopkin par le producteur des Beatles George Martin. L’édition britannique n’incluait pas “That Were The Days”, mais c’était sur la version américaine. Parmi les morceaux supplémentaires de la réédition de 2010, il y avait ‘Goodbye’, l’original de McCartney qui devint peu après son hit de suivi. Il a atteint le n ° 2 en Grande-Bretagne, ironiquement tenu en tête par «Get Back» des Beatles.

Huit jours avant sa publication, la carte postale a été lancée aux médias avec une réception au restaurant tournant de la tour du bureau de poste de Londres, à 520 pieds de hauteur. Paul était là, alors que son soutien à la jeune star d’Apple se poursuivait.

Suivez la liste de lecture des années 60 pour plus de souvenirs d’une décennie incroyable.