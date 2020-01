Quand Steppenwolf a montré son côté sauvage

“Heavy Metal” est né en 1839, du moins c’est à ce moment que le terme de chimie décrivant un ensemble de métaux faiblement connectés définis comme étant fréquemment toxiques pour l’homme a été utilisé pour la première fois. Plus d’un siècle plus tard, le terme «Heavy Metal» a trouvé sa place dans la littérature lorsqu’il est apparu dans le roman de William S. Burroughs en 1961, The Soft Machine, en référence à l’un de ses personnages, Uranian Willy: The Heavy Metal Kid.

“Born To Be Wild” de Steppenwolf, enregistré en 1967 et sorti en 1968 sur leur premier long disque, Steppenwolf, contenait le célèbre parole “I like smoke and lightnin”, heavy metal thunder “.

Écoutez Steppenwolf dès maintenant.

La

C’est à l’automne 1967 que Le groupe est entré chez les American Recorders à Studio City, en Californie, pour commencer à travailler sur ce qui était leur premier album pour ABC Dunhill. Et «Born to Be Wild» a été l’une des premières chansons qu’ils ont coupées, et ce qui est intéressant, ce n’est pas une chanson écrite par un membre du groupe. Il est composé par le nom inhabituel, Mars Bonfire, un guitariste et auteur-compositeur de l’Ontario, de son vrai nom Dennis McCrohan, avant de le changer en Dennis Edmonton. Il était également le frère du batteur de Steppenwolf Jerry et Bonfire était également dans la première incarnation de Steppenwolf, quand ils s’appelaient The Sparrow; Steppenwolf enregistrerait cinq autres de ses chansons sur les albums suivants.

Le reste de leurs débuts était un mélange d’originaux du groupe et de reprises judicieusement choisies, dont «The Pusher» de Hoyt Axton, bien que dans ce cas Steppenwolf ait été le premier à l’enregistrer. Selon le claviériste du groupe, Goldy McJohn, c’est une chanson que The Sparrow a interprétée pour la première fois à la salle de bal Avalon en 1966 à San Francisco lorsque le chanteur John Kay et Jerry Edmonton étaient en retard pour une représentation. “Nick et Mars et moi avons commencé cette version longue de” The Pusher “. Le vol de John et Jerry était tard une nuit à la salle de bal Avalon, alors nous avons commencé, puis nous l’avons perfectionné à l’Arc de Sausalito le soir du réveillon du Nouvel An en 1966. »

Pour leurs débuts, ils ont également couvert Willie Dixon«Hoochie Koochie Man» et «Sookie Sookie» écrits par Don Covay et Steve Cropper et initialement publiés par Don Covay et The Goodtimers en janvier 1966, qui ont été publiés comme deuxième single de Steppenwolf.

Une grande partie du succès de l’album tient à «Born to Be Wild» et «The Pusher» dans le film de 1969, Easy Rider. Steppenwolf a été initialement publié le 29 janvier 1968 et il est entré dans le palmarès Billboard le 9 mars de la même année. Avec la sortie du film en juillet 1969, l’album de Steppenwolf a une durée de vie prolongée qui le maintient sur la liste des best-sellers du Billboard pendant 87 semaines, où il culmine au sixième rang. En septembre 1969, la bande originale de Easy Rider qui comprenait les deux chansons de Steppenwolf, comme les premières coupures du disque, entra dans le palmarès américain et alimenta encore les ventes de leur premier LP.

Steppenwolf peut être acheté ici.