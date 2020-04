Que signifie le fonds COVID-19 de 50 millions de dollars d’Apple Music pour les labels indépendants?

Cette semaine, Apple Music a dévoilé un fonds de redevances de 50 millions de dollars destiné à garantir que les artistes des maisons de disques indépendantes soient payés pendant la pandémie de coronavirus. Annoncé à un moment où les numéros de streaming sont en baisse et les revenus des tournées des musiciens stagnent, le programme offrira essentiellement des prêts sans intérêt contre de futures redevances aux labels et distributeurs indépendants qui gagnent 10000 $ ou plus via Apple Music par trimestre et ont un accord de distribution directe avec le service de streaming. Apple, qui dispose de 207 milliards de dollars en espèces, est le dernier géant de l’industrie à offrir un soulagement pour COVID-19, à la suite des efforts de la Recording Academy, Spotify, SoundCloud et Live Nation.

Alors que le fonds de redevances d’Apple offre un avantage indéniable à ceux qui remplissent les conditions, les représentants de plusieurs labels indépendants et organisations de l’industrie ont des sentiments mitigés à ce sujet. Dans des interviews et des déclarations à Pitchfork, ils disent que cela pourrait empêcher les labels et les artistes les plus vulnérables financièrement de recevoir de l’aide. L’exigence de distribution directe signifie que les films indépendants distribués par les principaux affiliés du label comme Caroline d’UMG ou ADA de Warner, comme le Mexican Summer distribué par Caroline, ne peuvent probablement pas participer. Cependant, Sub Pop, Domino et d’autres labels appartenant à l’organisation de licences de droits numériques Merlin seraient les bienvenus. La restriction des revenus trimestriels, quant à elle, expose une ligne de faille potentielle dans le monde des labels indépendants, entre ceux qui sont relativement bien capitalisés, réussis et vraisemblablement précieux pour Apple, et ceux qui sont plus petits et axés sur des créneaux, qui peuvent être laissés en dehors.

Certains ont salué l’offre d’assistance, notamment le PDG de Merlin, Jeremy Sirota. “Nous nous félicitons vivement de la nouvelle selon laquelle Apple a mis à disposition une avance de 50 millions de dollars pour les labels et distributeurs indépendants”, a-t-il déclaré. Richard J. Burgess, PDG d’A2IM, une organisation commerciale pour les labels indépendants américains, a également salué cette décision, la qualifiant de «bouée de sauvetage pour certains labels et… une reconnaissance bienvenue de l’interdépendance de notre écosystème de musique enregistrée». Chris Welz, directeur général de Secretly Distribution, qui distribue des labels dont Jagjaguwar, Captured Tracks et Joyful Noise, a indiqué que son entreprise avait l’intention de participer et avancerait des fonds d’Apple aux labels et artistes avec lesquels il travaille.

Cependant, Jessi Frick, fondatrice de Father / Daughter records – qui abrite des artistes comme Vagabon, Esther Rose et Sir Babygirl, qui sont acclamés par les fans et les critiques mais pas par des ventes massives – a déclaré que son étiquette et d’autres de même niveau ne le feraient pas. bénéficier de l’assistance d’Apple. “Les derniers jours ont été comme un coup de poing sans fin”, a déclaré Frick. «La plupart des subventions et des prêts sont pratiquement inaccessibles pour un label de notre taille.» (Un porte-parole d’Apple n’a pas répondu à la demande de commentaire de Pitchfork sur cette histoire.)

Zena White, directrice générale de Partisan Records, qui a sorti des albums de Fela Kuti, IDLES, Deer Tick et bien d’autres, a fait l’éloge de l’accord. “C’est formidable pour ceux qui y auront accès”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Cependant, elle a ajouté: «Nous craignons qu’un grand nombre des labels indépendants et donc des artistes les plus à risque ne concluent pas directement des accords avec Apple. Quoi qu’il en soit, il est formidable pour une entreprise comme Apple de mettre à disposition des fonds indispensables pour le secteur indépendant à quelque titre que ce soit. Espérons que davantage d’entreprises suivront. »

Même pour un label suffisamment grand pour profiter des avancées, il peut toujours y avoir de bonnes raisons de ne pas les accepter. Robb Nansel, co-fondateur du fidèle du Nebraska, Saddle Creek, a déclaré qu’il ne prévoyait pas profiter du programme: «Je suis intéressé de voir quelles sont les conditions. Ce n’est pas comme s’ils vous donnaient juste de l’argent gratuit. ” Pourtant, il a ajouté: “Ils ont beaucoup d’argent et s’ils peuvent aider certaines personnes qui peuvent être à court d’argent, il semble que ce pourrait être une bonne chose.” Selon Joe Steinhardt de Don Giovanni Records, l’offre d’avances qui doivent éventuellement être récupérées n’est pas utile pour les labels en difficulté. “L’idée qu’il s’agit d’un” fonds “semble assez trompeuse”, a-t-il déclaré.

Britt Brown, des labels Not Not Fun et 100% Silk (Maria Minerva, Peaking Lights, Cherushii), a une opinion tout aussi sombre, affirmant que les restrictions signifient que le fonds “exclut la majorité de l’industrie musicale à laquelle je prête attention”.

Malgré les critiques de certains indépendants, l’offre attirera probablement de nombreux preneurs. Selon Merlin, ses membres représentent 15% du marché mondial de la musique enregistrée. Sirota, PDG du groupe, a déclaré: «Nous prévoyons une participation saine des indépendants à la recherche d’options de soutien supplémentaires pour leurs artistes, employés et entreprises en ces temps difficiles.»

