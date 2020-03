Que voulez-vous dire que vous n’avez jamais entendu parler de sœur Rosetta Tharpe?

Lorsque la chanteuse Brittany Howard est allée au micro pour introniser sœur Rosetta Tharpe au Temple de la renommée du rock and roll en 2018, la chanteuse d’Alabama Shakes s’est exclamée: “Il est grand temps!” avant de pénétrer dans une version rock de ‘That’s All’ de sœur Rosetta.

Malgré son intronisation au Temple de la renommée, le talent, la renommée et l’influence de sœur Rosetta Tharpe restent largement obscurs et à peine connus de la plupart des fans de musique aujourd’hui. Cela réclame une correction.

En tant que créateur de gospel pop et vulgarisatrice de la guitare électrique, Sister Rosetta a apporté une dimension chargée d’émotion qui était fondamentale pour le rock’n’roll. Ses enregistrements à succès, commençant à la fin des années 30 et se prolongeant dans les années 50, ont informé un Who’s Who de rock’n’roll précoce.

“Personne d’autre n’était venu avec quelque chose comme ça”

Née à Cotton Plant, Arkansas – où un tronçon d’autoroute a été renommé pour elle en 2017 – Sœur Rosetta Tharpe avait maîtrisé la guitare à l’âge de six ans et assisté aux conventions de l’église aux côtés de sa mère, Katie Bell Nubin. Ils ont rapidement déménagé à Chicago, où Mère Bell a prêché au coin des rues et dans les églises, accompagnée de sa fille; elle serait une présence constante pendant la majeure partie de la vie de Tharpe.

En 1934, Tharpe épouserait un autre prédicateur itinérant, Thomas Tharpe, qui rejoignit l’acte mère-fille, mais cela ne dura pas longtemps. En 1938, la mère et la fille déménagèrent à New York, où le talent indéniable de Tharpe lui valut rapidement une place au Cotton Club et elle était en route.

Son passage avec l’orchestre de Lucky Millander l’a trouvée jouant et enregistrant à la fois du gospel et – au grand dam des gens de l’église – des chansons profanes comme «Four Or Five Times». Quelques années plus tard, sœur Rosetta a rencontré le pianiste Sammy Price pour son plus grand succès, “Strange Things Happening Every Day”.

“Elle jouait du rock’n’roll bien avant tout le monde”

Tharpe a enregistré ses quatre premières équipes en 1938 lors d’une session qui comprenait son premier hit, «Rock Me», ainsi que «That’s All». Elle avait 28 ans à l’époque, lançant à peine sa carrière de première vraie hitmaker de gospel, de son premier artiste crossover et de sa première star nationale. Quatre ans plus tard, MH Oredenker du magazine Billboard l’a félicitée pour «le chant spirituel rock and roll» dans son réenregistrement de «Rock Me» avec le Lucky Millander Orchestra.

Même avant cela, elle avait enregistré certains de ses meilleurs documents formatifs, y compris son concert historique de 1938 au Carnegie Hall From Spirituals To Swing, accompagné du grand pianiste boogie-woogie Albert Ammons. Bien que saturés d’échos et pas de la plus haute qualité, ces premiers enregistrements sont considérés comme faisant partie des premiers albums de rock’n roll.

«Elle jouait du rock’n’roll bien avant tout le monde», a expliqué la claviériste Lonnie Liston Smith dans un profil du Richmond Magazine 2018. Smith, dont le père était membre de The Harmonizing Four, un quatuor de gospel populaire basé à Richmond, en Virginie, qui apparaissait souvent dans des spectacles avec Tharpe, a ajouté: «C’était bien avant Chuck Berry et tous ces gars. Personne d’autre n’avait même imaginé quelque chose comme ça ».

La soeur d’âme originale

Chuck Berry a dit une fois que toute sa carrière était «une longue usurpation d’identité de sœur Rosetta Tharpe». Sur scène, elle a fait une première version de la piste de canard de Berry, mais tout ce que vous avez besoin d’entendre est l’introduction à la guitare du succès de Sister Rosetta en 1947, «The Lord Followed Me» pour reconnaître la dette musicale de Chuck envers elle. Little Richard l’a appelée sa plus grande influence et Tharpe a été le premier à le mettre en scène, un conte que raconte Richard dans son autobiographie.

Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis et Johnny Cash étaient également tous inspirés par Tharpe. Tout comme Little Walter, dont le tube R&B n ° 1 en 1955, «My Babe», devait tout à l’un de ses plus grands succès, «This Train».

“Elle possédait une voix de mezzo-soprano remarquablement puissante, qu’elle a infléchie avec une attaque mordante et un entraînement rythmique fougueux et oscillant, un peu comme celui de la dernière Dinah Washington», A remarqué le producteur Joop Visser dans ses notes pour la compilation The Original Soul Sister.

“Je joue mieux qu’un homme”

Sœur Rosetta a augmenté sa voix dominante avec un son de guitare piquant qui a influencé d’innombrables héros de guitare. Par rapport aux guitaristes masculins de son époque, elle proclame: «Personne ne peut jouer comme moi Je joue mieux qu’un homme ». Et elle l’a fait. Découvrez cette apparition télévisée de 1964 à la hache en jouant l’un de ses plus grands succès à passer du gospel aux charts R&B, «Up Above My Head».

Peu étaient présents sur la scène charismatique de Tharpe. Pendant de longues périodes, elle pourrait regarder non pas vers le public assis, mais vers le ciel, son plus grand public. Cependant, lorsqu’elle engageait la foule, elle était la quintessence de l’extraversion.

«Soeur Rosetta Tharpe était de toute évidence une vedette», écrit Anthony Heilbut dans son histoire pionnière, The Gospel Sound: Good News And Bad Times. «Rosetta montait les records de course avec des spirituels, emballant des stades avec des saints et des salles de bal avec des pécheurs. En son temps, elle était un nom familier. »

Oui, elle a emballé les stades – en particulier en 1951 lorsqu’elle a organisé son mariage (son troisième) au Griffith Stadium, domicile des Sénateurs de Washington et de la Negro League Washington Grays. Environ 20 000 personnes ont assisté à l’événement, qui comprenait la cérémonie suivie d’un concert mettant en vedette Tharpe et son groupe de soutien, The Rosettes, et a ensuite été libéré sur un LP.

Tu dois bouger

À la fin des années 40, Tharpe a formé un duo très réussi et populaire avec une jeune chanteuse et pianiste gospel nommée Marie Knight. Ils ont joué devant de grandes foules et enregistré des versions à succès de «Up Above My Head», «Didn’t It Rain» et «Beams Of Heaven», entre autres.

Les deux sont également devenus amoureux, un secret de polichinelle dans le monde de l’Évangile, jusqu’à ce qu’un incendie à Newark, dans le New Jersey, tue la mère de Knight et deux de ses enfants. Le chagrin et la tension se sont révélés trop nombreux et le couple s’est séparé en duo à la fin des années 1950, bien qu’ils se réunissent périodiquement sur scène et sur disque, y compris pour le duo “ You Gotta Move ”, qui met en évidence la technique d’appel et de réponse de l’Évangile qui a émergé plus tard dans la musique soul.

Après son mariage de gala, la popularité de Tharpe a décliné lorsque le rock séculaire et le rythme blues sont devenus à la mode. Cependant, en 1957, elle a connu une reprise de carrière lorsqu’elle a commencé à faire des tournées en Europe et à jouer devant un public qui n’avait jamais connu l’authenticité du gospel et du blues en personne. Sœur Rosetta est redevenue une pionnière et est devenue l’une des premières artistes à faire traverser l’Atlantique à ces sons.

Elle a été rejointe les années suivantes par Des eaux boueuses et d’autres géants du blues américain pour des voyages à forfait qui ont inspiré les jeunes Keith Richards, Eric Clapton et d’autres pour créer la scène du blues britannique qui les a transformés en porteurs du flambeau de l’invasion britannique du milieu des années 60. Rosetta’s représentation télévisée de «Didn’t It Rain» et «Trouble In Mind» sur la plate-forme d’une ancienne gare de Manchester sont devenus des succès sur YouTube des décennies plus tard.

Les gens commencent peut-être à apprécier sœur Rosetta Tharpe.

Les albums Decca et Verve de Sœur Rosetta Tharpe, Blessed Assurance, Gospel Train et Sœur Rosetta Tharpe, sont désormais disponibles en version numérique.