Queen a sa propre monnaie au Royaume-Uni!

S’il y avait un groupe qui a complètement changé l’histoire de la musique, c’était Queen. Au fil des ans, les façons dont Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon ont été honorés ont été différentes, comme des concerts et des milliers d’hommages à travers le monde, mais maintenant ils ont trouvé une façon assez originale d’honorer tout ce que le groupe a fait au-delà de la comédie musicale.

Il s’avère que la Monnaie royale (la menthe au Royaume-Uni) mettre le logo emblématique de la Reine apparaîtra sur la nouvelle monnaie de 5 £, étant les premiers artistes à obtenir cet honneur et à faire partie de la collection Légendes de la musique.

La pièce elle-même contient des détails qui rendront sûrement tous les fans de Queen fous, en plus de montrer le nom du groupe, il a aussi Piano et microphone de Freddie, Spécial rouge de Brian May ainsi que le Precision Bass de John Deacon et le kit de batterie de Roger Taylor.

Guitariste de la Reine, Brian May (qui utilise curieusement des pièces au lieu des plumes pour toucher) a déclaré que ce fut l’un des plus grands honneurs qu’ils ont reçus: “C’est un grand moment de niveau” Qui l’aurait imaginé? “Lorsque nous avons commencé avec Queen, même le plus éloigné de la première étape de la reconnaissance, c’était quelque chose d’inatteignable. Que notre groupe soit reconnu et que notre musique soit célébrée de cette façon est très excitant, un véritable honneur. »

Au cas où vous vous poseriez la question, comment puis-je obtenir cette pièce et non celle des héros de l’indépendance? Eh bien, nous vous disons que vous devez mettre les piles car elles ne seront pas seulement en circulation au Royaume-Uni, cara Royal Mint a également mis en vente sur son site Web des éditions spéciales avec les pochettes de certains albums du groupe, mais ils voleront sûrement. Les pièces de la Reine varient de 13 à 2020 livres sterling (de 317 à 50 mille pesos mexicains) selon l’édition que vous souhaitez.