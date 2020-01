Queen + Adam Lambert ajoutent deux spectacles à Birmingham à la tournée Rhapsody

Suite à la demande phénoménale de billets, Queen + Adam Lambert ont ajouté une troisième ville au Royaume-Uni à leur course estivale très attendue de leurs tournées «Rhapsody» Tour, annonçant deux dates supplémentaires à Arena Birmingham les 14 et 15 juin. Les billets seront mis en vente le 29 janvier à 10h. Les dates de Birmingham sont les dates finales à ajouter et la dernière occasion de voir le groupe se produire au Royaume-Uni en 2020.

Dans ce qui sera leurs premières dates européennes depuis la sensation au box-office mondial qui était le film de Bohemian Rhapsody, l’annonce de Queen + Adam Lambert vient d’avoir bel et bien secoué l’Amérique du Nord avec 25 spectacles géants l’été dernier qui ont attiré des critiques universellement extatiques – «c’est bruyant , c’est amusant et inoubliable »- et a joué devant un public à guichets fermés totalisant près de 400 000 spectateurs.

Le tout nouveau spectacle «Rhapsody», déjà salué comme «une merveille d’avancées techniques», est actuellement sur une série de 17 spectacles de stade à travers l’Asie du Sud et l’Australasie qui comprend une apparition spéciale au stade ANZ de Sydney dimanche 16 février pour le concert de Fire Fight Australia pour le soulagement national des feux de brousse.

Le spectacle spectaculaire arrivera ensuite au Royaume-Uni et en Europe à la fin du printemps. Les billets pour les dates supplémentaires de Birmingham lors de la tournée «Rhapsody» seront mis en vente au grand public le 29 janvier à 10 heures, heure locale. Il n’y a pas de prévente. Les billets (maximum de six billets par réservation) sont au prix de 45,00 £. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Au moment d’annoncer ces dates européennes pour 2020, la reine Roger Taylor avait déclaré: “Nous sommes de retour et nous avons chaud.”

Un enthousiaste Brian May a déclaré: «Il s’agit d’une nouvelle production redoutable emmenant l’héritage de la reine dans un nouvel endroit. Je suis très fier. “

Adam Lambert a commenté: “J’ai hâte de revenir au Royaume-Uni et en Europe, nous nous sommes éclatés lors de notre dernière tournée, et je suis tellement excité d’amener ce nouveau spectacle là-bas!”

Depuis qu’Adam Lambert a partagé la scène avec Queen pour la finale d’American Idol 2009, ses performances dynamiques ont revigoré le groupe et ravi les fans du monde entier. Commençant comme ils voulaient continuer, leur premier spectacle complet ensemble en juin 2012 a ravi une foule d’un demi-million de personnes dans la capitale ukrainienne, Kiev. Depuis lors, les feux d’artifice musicaux de May et Taylor alliés aux prouesses vocales de Lambert et à la présence sur scène ont créé une combinaison explosive. Plus de 200 concerts plus tard, le partenariat est resté un triomphe commercial et critique, jouant dans des salles combles ravies aux quatre coins du monde.

«Rhapsody’s Tour of the UK & Europe» de Queen + Adam Lambert comprend les spectacles suivants:

24 mai: Bologne, Italie, Unipol Arena

26 mai: Paris, France, AccorHotels Arena

27 mai: Anvers, Belgique, Sportspalais

29 mai: Amsterdam, Pays-Bas, Ziggo Dome

30 mai: Amsterdam, Pays-Bas, Ziggo Dome

2 juin: Londres, Royaume-Uni, The O2

3 juin: Londres, Royaume-Uni, The O2

5 juin: Londres, Royaume-Uni, The O2

6 juin: Londres, Royaume-Uni, The O2

8 juin: Londres, Royaume-Uni, The O2

9 juin: Londres, Royaume-Uni, The O2

11 juin: Manchester, Royaume-Uni, Manchester Arena

12 juin: Manchester UK, Manchester Arena

14 juin: Birmingham, Royaume-Uni, Arena Birmingham

15 juin: Birmingham, Royaume-Uni, Arena Birmingham

17 juin: Londres, Royaume-Uni, The O2

18 juin: Londres, Royaume-Uni, The O2

20 juin: Londres, Royaume-Uni, The O2

21 juin: Londres, Royaume-Uni, O2 Arena

24 juin: Berlin, Allemagne, Mercedes-Benz Arena

26 juin: Cologne, Allemagne, Lanxess Arena

28 juin: Zurich, Suisse, Hallenstadion

29 juin: Munich, Allemagne, Olympiahalle

1er juillet: Copenhague, Danemark, Royal Arena

2 juillet: Copenhague, Danemark, Royal Arena

7 juillet: Madrid, Espagne, Wiznik Center

8 juillet: Madrid, Espagne, Wiznik Center.

Écoutez le Best of Queen sur Apple Music et Spotify.