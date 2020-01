Queen + Adam Lambert confirmés pour le concert de Fire Fight Australia

Les légendes du rock mondial Queen + Adam Lambert prendront une courte pause de leur australien «Rhapsody Tour» pour honorer la scène de Sydney pour la deuxième fois à la suite de leur performance à guichets fermés au stade ANZ la nuit précédente pour effectuer un set spécial à “Fire Fight Australia” le dimanche 16 février, pour aider à collecter des fonds pour le soulagement national des feux de brousse.

Fire Fight Australia (#FireFightAustralia) verra le stade ANZ de Sydney accueillir des icônes de la musique internationale et locale alors qu’ils s’unissent pour partager une scène pour l’Australie pendant sa période de besoin, avec environ un milliard d’animaux tués et environ 11 millions d’hectares d’Australie vierge. brousse rasée. Fire Fight Australia sera animée par l’écrivain, acteur et comédien Celeste Barber, qui a déjà recueilli plus de 50 millions de dollars pour le soulagement des feux de brousse grâce à son propre appel en ligne record.

Ailleurs sur le projet de loi, l’auteur-compositeur-interprète canadien primé aux Grammy Awards k.d. lang interprétera deux chansons, dont son interprétation de ‘Hallelujah’, le classique de Leonard Cohen. Le Rock ‘n’ Roll Hall of Famer Alice Cooper devrait également apparaître avec une cavalcade de poids lourds de l’industrie musicale australienne (par ordre alphabétique): Amy Shark, Baker Boy, Conrad Sewell, Daryl Braithwaite, Delta Goodrem, Grinspoon, Guy Sebastian , Hilltop Hoods, ICEHOUSE, Illy, Jessica Mauboy, John Farnham, Lee Kernaghan, Olivia Newton-John, Peking Duk, Pete Murray, Tina Arena et William Barton et bien d’autres à venir.

Collectivement, cette liste d’étoiles d’artistes a vendu environ un demi-milliard de disques. Le concert de plus de 9 heures offre aux fans une occasion unique d’assister à certains des auteurs-compositeurs les plus influents et les plus prospères de tous les temps, sur une seule scène et à l’appui du soulagement national des feux de brousse.

Fire Fight Australia débutera à partir de 13 heures et se poursuivra jusqu’à tard au stade ANZ du parc olympique de Sydney le dimanche 16 février 2020. Billets mis en vente à midi (AEDT) aujourd’hui et sont au prix de 100 $, 85 $ et 70 $ avec une option pour apporter des contributions supplémentaires à l’allègement des feux de brousse lors de l’achat. Tous les bénéfices des billets de concert iront à des organisations clés fournissant des services de sauvetage, de secours, de récupération et de réhabilitation essentiels.

