Queen, Adam Lambert Play Version Lockdown de We Are The Champions

Queen + Adam Lambert ont partagé une version de quarantaine inspirée des coronavirus de leur chanson classique «Nous sommes les champions» – changer un mot important pour refléter l’urgence mondiale.

Le chanteur Lambert, le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor se sont synchronisés de leurs maisons respectives pour livrer la chanson sur les réseaux sociaux avec la ligne de refrain du titre changée en “VOUS êtes les champions” la deuxième fois. Vous pouvez le vérifier ici.

May a indiqué qu’il faisait face à une «vague de consternation» depuis quelques jours. “J’espère que j’y reviendrai bientôt”, a-t-il déclaré. «En ce moment, je dois récupérer mon mojo. Mais en attendant, j’ai quelque chose de distinctement haussier les sourcils à partager. #youarethechampions. “

Lambert, Taylor et May ont partagé la scène lors d’American Idol en mai 2009 pour une représentation de «We Are The Champions». Ils se sont de nouveau associés en 2011 aux MTV European Music Awards à Belfast, en Irlande, pour une finale électrisante de huit minutes de «The Show Must Go On», «We Will Rock You» et «We Are The Champions» et à l’été de 2012, la chanteuse a joué une série de spectacles avec Queen à travers l’Europe ainsi que des dates en Russie, en Ukraine et en Pologne. Ils ont depuis effectué un certain nombre de tournées et se sont produits dans certains des plus grands festivals du monde.

Plus tôt dans le mois, Lambert a parlé de son passage en cours avec Queen dans une interview à la télévision finlandaise Kaaos. Il a déclaré: «C’est un honneur absolu de chanter de la musique Queen pour les fans du monde entier. Ces chansons sont si célèbres et si énormes et ce groupe est si emblématique, et donc prendre la scène avec eux est toujours une réelle opportunité et un vrai cadeau que j’ai reçu. Et j’adore Brian et Roger – ils sont si faciles à travailler – et nous nous amusons. C’est une grande sensation de famille maintenant. Et nous faisons cela depuis huit ans, et j’aime que je continue d’avoir l’opportunité de tourner avec eux. “

Lorsqu’on lui a demandé dans la même interview s’il était totalement nerveux lorsqu’il a commencé à faire des tournées avec Queen, Lambert a déclaré: «Au début, je l’étais définitivement. Oui absolument. Et maintenant, ce qui est si agréable, c’est que nous avons huit ans, et maintenant je ne suis pas nerveux. Et donc cela a vraiment aidé ma confiance et cela m’a vraiment donné un sentiment d’accomplissement en travaillant avec eux. »

Écoutez le Best of Queen sur Apple Music et Spotify.