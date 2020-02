Queen, Adam Lambert Reprise Set d’aide en direct pour Fire Fight Australia Show

Les spectateurs présents ce soir, dimanche 16 février, au concert-bénéfice de Fire Fight Australia pour National Bushfire Relief, qui aura lieu au stade australien ANZ au parc olympique de Sydney, auront une chance unique de partager un morceau de l’histoire du rock revisité lorsque la reine Brian Brian May et Roger Taylor, maintenant dirigé par le chanteur permanent Adam Lambert, montez sur scène. Pour la première fois depuis cet événement historique en 1985, Queen jouera dans son intégralité son set original de «Live Aid» de 22 minutes, peut-être seulement connu de nombreux jeunes d’aujourd’hui grâce à sa mise en scène par les acteurs du film commercial du groupe, Bohemian Rhapsodie.

L’ensemble de six chansons est composé de «Bohemian Rhapsody», «Radio Ga Ga», «Hammer To Fall», «Crazy Little Thing Called Love», «We Will Rock You» et «We Are The Champions».

«Live Aid» est marqué comme le moment le plus déterminant de l’histoire de Queen – lorsque le groupe est monté sur la scène du stade de Wembley à Londres pour se produire au “ Greatest Show on Earth ”, le concert mondial “ Live Aid ” du 13 juillet 1985 diffusé par satellite dans 160 pays et regardé par un public de 1,5 milliard de personnes dans le monde, 72000 d’entre eux au stade de Wembley.

Commandant magistralement la scène pendant 22 minutes, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John (Deacon) ont véritablement conquis le monde avec une performance qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui – près de 35 ans plus tard – pour être considérée comme l’une des plus grandes performances live de tous temps.

Brian May a déclaré: «Nous sommes très heureux de pouvoir faire notre part pour aider l’Australie à lutter contre les terribles incendies. C’est la douleur de l’Australie mais c’est le problème de l’humanité. Mon cœur s’est brisé en voyant la détresse des animaux. J’espère que le concert les aidera aussi. Nous avons tous besoin que cette tragédie ne se reproduise plus. “

Roger Taylor a déclaré: «Il semblerait que ce ne soit pas seulement le problème de l’Australie mais un problème de changement climatique qui affecte le monde entier. Nous sommes ici en ce moment et tout ce que nous pouvons faire pour aider l’Australie à récupérer est le moins que nous puissions faire en tant que musiciens. Nous sommes tous en difficulté. »

Adam Lambert a ajouté: «C’est terrifiant de voir ce qui se passe dans notre monde, et nous devons prendre nos responsabilités maintenant. Pouvoir faire partie de ‘Fire Fight’ qui fait exactement cela, est un véritable honneur ”.

Tous les bénéfices des billets de concert iront à des organisations clés fournissant des services essentiels de sauvetage, de secours et de récupération et de réhabilitation: RESCUE: Services d’incendie et de sauvetage ruraux et régionaux dans les États touchés; SECOURS ET RÉCUPÉRATION: Secours d’urgence et relèvement après une catastrophe de la Croix-Rouge; et RÉHABILITATION: Appel RSPCA Bushfire.

Tous les dons effectués tout au long de la diffusion ira directement au Fonds de lutte contre les incendies de la Fondation pour le renouveau rural et régional pour garantir que les groupes communautaires locaux puissent accéder à du soutien tout au long de leur cheminement vers le rétablissement, au moment opportun.

