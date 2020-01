Queen annonce sa participation à «Fire Fight Australia» avec Adam Lambert

Au cours de la semaine, les nouvelles Queen était sur le point de jouer dans un concert de charité de style Live Aid Pour aider à atténuer les incendies en Australie, cela sonnait assez fort. Être Brian May lui-même qui a fait des déclarations sur la grande possibilité de le faire. Quelques jours après cette nouvelle, Le guitariste légendaire de Queen vient de confirmer sa participation à Fire Fight Australia avec une assez bonne composition.

Le concert qui aura lieu au stade ANZ de Sydney, la capitale australienne, Il aura lieu le 16 février et proposera également des performances de k.d. lang, Olivia Newton-John et Pete Murray. Fire Fight Australia, contrairement à un festival conventionnel, aura Celeste Barber comme hôte de la nuit et des événements.

“OUI !!! C’est officiel. Nous donnons notre scène de notre spectacle QAL hier soir à Sydney pour cette grande sélection de talents afin de récolter des fonds pour Bushfire Relief. », Mai a écrit sur son Instagram. “LUTTE CONTRE L’INCENDIE AUSTRALIE commencera à 13 heures. et se déroulera tard au stade ANZ du parc olympique de Sydney le dimanche 16 février 2020. »

Pour remplacer l’irremplaçable Freddie Mercury, Adam Lambert passera à la scène avec la reine nouveau. Cette collaboration a commencé il y a une décennie lorsque May et Lambert ont rejoint American Idol. Depuis lors, ils travaillent main dans la main, pour finalement faire la tournée mondiale Queen + Adam Lambert Tour 2014. Fire Fight Australia les réunira à nouveau pour promettre une performance vraiment spectaculaire.

Toutes les contributions via Ticketek iront aux organisations “Rescue”, “Relief and Recovery” et “Rehabilitation”; Toutes ces organisations, d’une manière ou d’une autre, sont chargées de soutenir la lutte contre les terribles incendies en Australie. À ce jour, ils couvrent 6 millions d’hectares, ont tué environ plus d’un milliard d’animaux et 24 personnes, deux d’entre eux pompiers combattant les flammes pour sauver des vies.