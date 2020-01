Queen devient le premier groupe à être célébré avec une pièce commémorative officielle du Royaume-Uni

The Royal Mint a annoncé le groupe emblématique REINE sera célébrée avec le lancement d’une collection de pièces commémoratives, ce qui en fait la première fois qu’un groupe britannique est célébré sur la monnaie britannique. Disponible à partir d’aujourd’hui, le design est le premier The Royal Mintnouvelle collection “Music Legends”.

Connu pour repousser les limites avec son propre style unique et réinventer continuellement son approche de la musique, REINELe son stratifié et les hymnes flamboyants continuent d’influencer une nouvelle génération de musiciens des décennies après leur formation.

L’exemple le plus frappant de la détermination du groupe à être audacieux est peut-être leur décision de sortir un single quasi-opératique de six minutes, “Rhapsodie bohémienne”, en 1975. Avant la sortie de la chanson, le label était déterminé à réduire considérablement la longueur du single. Cependant, le quatuor a refusé et le risque a payé, le célibataire ayant passé neuf semaines consécutives en tête du classement. En 2002, 27 ans plus tard, le single a été élu chanson préférée de la Grande-Bretagne de tous les temps. Les notes d’ouverture de “Rhapsodie bohémienne” sont si bien reconnus que The Royal Mintconcepteur de pièces de monnaie, Chris Facey, a décidé que c’était un hommage approprié de les présenter en présentant les touches du piano enfoncées.

La pièce commémore les quatre membres de REINE, en reconnaissance de leur contribution au succès du groupe. Cela se fait par la représentation de l’instrument de chaque membre, avec le piano à queue Bechstein – qui Freddie Mercury joué pour “Rhapsodie bohémienne” – figurant en haut de la pièce. Pendant ce temps, le logo du groupe est placé au centre de la conception et est souligné par le bâton de micro signature du chanteur.

Brian MayLa guitare “Red Special” – qu’il joue toujours en utilisant un vieux six pence pour donner son son unique – figure également à côté John Deacon‘s Fender Precision Bass. Finalement, Roger TaylorLa grosse caisse Ludwig est décorée de la REINE crête, comme il est apparu dans les premiers jours du groupe.

Mai a dit: “C’est un gros” qui aurait pu l’imaginer? ” moment pour nous. Quand nous avons commencé REINE, même le premier échelon de l’échelle de reconnaissance semblait éloigné et inaccessible. Faire reconnaître notre groupe et célébrer notre musique de cette manière est très touchant – un véritable honneur. “

Taylor a déclaré: “Merveilleux, toute cette agitation au-dessus de notre groupe. Je me sens entièrement dépensé.”

Nicola Howell, directeur commercial chez The Royal Mint, a commenté: “REINE étaient l’un des groupes les plus influents de leur génération, et leurs classiques intemporels sont toujours appréciés par des millions de fans à travers le monde. C’est pourquoi nous sommes si heureux d’honorer leur grande contribution à la musique britannique avec leur propre pièce, qui sera la première fois qu’un groupe britannique est célébré sur la monnaie britannique. La musique britannique est l’une de nos plus grandes contributions à la culture dans le monde, et ses musiciens comme REINE qui sont à l’avant-garde de cela. Nous sommes impatients d’annoncer d’autres pièces de monnaie dans notre nouvelle collection “Music Legends” plus tard cette année, marquant le travail d’autres musiciens britanniques exceptionnels. “

Chris Facey, concepteur du REINE pièce de monnaie, a ajouté: “Mon premier souvenir de REINE a été entendu ‘Rhapsodie bohémienne’ dans le film «Wayne’s World», et je suis un grand fan depuis. C’est donc un tel honneur d’être invité à commémorer un groupe aussi extraordinaire sur une pièce du Royaume-Uni, et encore plus excitant car c’est la première pièce que j’ai conçue. Les quatre membres de REINE ont été vitaux pour leur courage dans la musique qu’ils ont créée et les limites qu’ils ont repoussées, et j’espère que les fans apprécieront de voir chacune de leurs contributions rendre hommage à cette pièce. “

La collaboration a été réunie et facilitée par Bravade, Universal Music Groupleader de la gestion des marchandises et des marques. La première d’une nouvelle série passionnante célébrant l’innovation et le succès de la musique britannique, les pièces commémoratives seront disponibles en épreuve Or, épreuve Argent et Brillant non circulé et pourront être achetées sur www.royalmint.com.

Les prix varient de 13 £ pour la pièce Brilliant Uncirculated à 2 100 £ pour la pièce Gold proof. La pièce Brilliant Uncirculated sera également disponible en nombre limité dans trois packs exclusifs comprenant une affiche et ne sera disponible à l’achat que sur The Royal Mint.



