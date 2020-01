Queen envisage de faire un concert comme Live Aid pour aider l’Australie

Malheureusement, cette année n’a pas commencé du bon pied pour l’Australie. Les incendies qui couvrent aujourd’hui 6 millions d’hectares ont tué environ un milliard d’animaux et 24 personnes, dont deux pompiers combattant les flammes pour sauver des vies. Afin de lever des fonds pour lutter contre la catastrophe naturelle, les promoteurs de concerts TEG Live et TEG Dainty ont annoncé qu’ils avaient approché Queen pour diriger un concert de charité.

Le guitariste de Queen, Brian May, a révélé que le groupe avait été invité à jouer un concert de charité dans le style de Live Aid pour les victimes des incendies de forêt en Australie. Le nom du concert est Fire Fight Australia et est confirmé pour le dimanche 16 février, cependant, les actes doivent encore être confirmés. Queen a sept concerts programmés à Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, Adélaïde et Gold Coast du 13 au 29 février, et son programme est actuellement gratuit pour cette date.

“Nous avons été contactés pour faire un concert de charité, ou faire partie d’un concert de charité, un peu comme Live Aid, si vous le souhaitez, pour essayer d’aider les victimes de l’incendie », a déclaré May. “Bien sûr, nous y allons très bientôt, nous l’observons très attentivement ».

«Bien sûr, je suis très inquiet pour les animaux. Il y a 24 personnes qui sont mortes, ce qui est une tragédie en soi, mais 500 millions d’animaux morts sont inconcevables. » May a déclaré qu’il n’y avait pas encore d’annonce officielle sur le programme de prestations, car “nous ne savons pas quelle sera la situation” dans six semaines, mais que le groupe “cherche à faire quelque chose comme ça.”

Connaissant Brian May et Roger Taylor, ils feront tout leur possible pour y arriver. Pour l’instant, nous devons attendre qu’ils confirment qu’ils feront partie de Fire Fight Australia. Nous profitons également de l’occasion pour laisser ici des informations avec lesquelles vous pouvez aider les organisations qui luttent quotidiennement pour sauver l’Australie.