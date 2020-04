Queen joue “We Are The Champions” pour ceux qui font face au coronavirus

Les mesures pour faire face au coronavirus de nos tranchées au Mexique et dans le monde ont été très claires, garder nos distances et rester à la maison est la meilleure chose que nous puissions faire de nos jours. Grâce à la technologie bénie, nous avons une chance – même de cette façon – de rester en contact avec nos proches, ou dans ce cas avec tout le monde dans le monde, Eh bien, Queen a décidé de faire quelque chose de spécial pour égayer ses fans au milieu de la situation complexe dans laquelle nous vivons.

Il s’avère que les membres restants du gang légendaire, Roger Taylor et Brian May (qui lance des tutoriels incroyables sur la guitare) avec le chanteur Adam Lambert ils ont publié une version très intéressante de l’un de leurs plus grands classiques, “We Are The Champions”, mais autant de musiciens le font –Par exemple, ceux qui ont participé au concert One World: Together At Home le week-end dernier– tout le monde a joué son rôle à la maison.

Bien qu’ils sonnent complètement puissants en direct, dans cette version «maison» de la chanson, ils ont décidé de réduire un peu l’intensitéparce que nous avons seulement Peut jouer ces accords emblématiques sur son emblématique Red Especial qui nous passionne tellement, Taylor -comme toujours- donnant tout derrière les tambours et Lambert montrant l’énorme voix qui a. Malgré cela, l’important ici est que ce trio nous a donné un peu d’espoir avec leur chanson, quelque chose de totalement nécessaire.

Nous savons que cette chanson fait remonter le moral à tout moment, que ce soit lors de concerts ou même lors d’événements sportifs, mais cette fois Queen a pris le temps de le dédier à tous ceux qui sont actuellement en première ligne face au coronavirus tant mentionné.

Avec un message émotionnel, Brian May a déclaré qu’ils voulaient remonter le moral du monde et en particulier des professionnels de la santé qui risquent leur vie pour en sauver beaucoup plus: “Vous êtes les champions pendant que nous restons tous à la maison, beaucoup d’encouragements et mes respects à ceux qui font face à cette maladie.”

Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, Commencez la journée du bon pied et écoutez bien Brian May et Roger Taylor avec Adam Lambert jouant «We Are The Champions» de Queen ci-dessous: