Queen vous chaussera avec la nouvelle collection de chaussures Happy Socks

Happy Socks, la marque suédoise de chaussettes et de sous-vêtements avant-gardiste, et Queen s’apprêtent à sortir une collection en édition limitée pour le printemps / été 2020. Les créations combinent Les plus grands succès de Queen et l’instrument de signature de chaque membre du groupe avec la couleur de marque de Happy Socks pour une collection de styles qui invitent les fans de tous âges à monter sur scène avec eux.

Derrière chaque groupe extraordinaire, il y a une mer de fans extraordinaires. Fidèles à l’héritage de Queen en tant que pionniers de la musique et de la mode, leurs plus grands succès et instruments de signature s’associent à la couleur de Happy Socks pour une collection qui vous invite à monter sur scène avec eux.

La nouvelle collection comprend six paires de chaussettes ras du cou en coton peigné doux et quatre paires de chaussettes ras du cou pour enfants en coton peigné biologique, toutes disponibles à l’unité. La sélection complète pour les enfants est disponible en coffret cadeau de 4 packs.

Les chaussettes de l’équipage viennent dans deux coffrets cadeaux à collectionner, le pack de 4 Signature qui met en valeur chaque membre de l’incroyable quatuor, et le pack de 6, avec la sélection complète de styles. Les imprimés associent des éléments et des paroles des chansons les plus populaires ‘We Will Rock You’ (Brian May), ‘Bohemian Rhapsody’ (Freddie Mercury), ‘Another One Bites the Dust’ (John Deacon) et ‘Radio GaGa’ ( Roger Taylor), avec l’instrument de signature de son compositeur.

Le pack de 6 édition collector comprend deux styles supplémentaires qui permettent de reconstituer le groupe. Chaque paire présente les membres en concert, sous forme de portraits ou représentés par les instruments de leur choix, et «Queen» cousu sur le brassard. Visitez Queen’s site officiel ou Happy Socks » site officiel pour plus d’informations.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, Queen + Adam Lambert a récemment participé au concert historique de Fire Fight Australia, qui a marqué l’histoire de la musique le dimanche 16 février, lorsqu’un public de 75 000 fans s’est réuni pour assister à des performances vraiment mémorables et émouvantes. L’événement a joué un rôle vital en amassant plus de 9,5 millions de dollars pour les secours nationaux contre les feux de brousse.

Dans une déclaration avant le concert de Fire Fight Australia, Brian May a déclaré: «Nous sommes très heureux de pouvoir faire notre part pour aider l’Australie à lutter contre les terribles incendies. C’est la douleur de l’Australie mais c’est le problème de l’humanité. Mon cœur s’est brisé en voyant la détresse des animaux. J’espère que le concert les aidera aussi. Nous avons tous besoin que cette tragédie ne se reproduise plus. »

