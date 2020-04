Queen’s Bohemian Rhapsody en tête du meilleur sondage britannique de Radio X

Le «Bohemian Rhapsody» de Queen a été nommé meilleure chanson britannique par les auditeurs lors du cinquième sondage annuel de Radio X «Best Of British». Le morceau classique (qui a également dominé le sondage de 2018) a pris la première place du cinquième sondage annuel de Radio X, battant le défi d’autres chansons rock légendaires telles que Oasis ” Live Forever ”, The Stone Roses ” I Am The Resurrection »,« Heroes »de David Bowie et« Missiles hypersoniques »de Sam Fender.

La chanson légendaire, écrite par Freddie Mercury en 1975, a continué de gagner en popularité car il a donné son nom au film de la vie de la reine star en 2018.

Queen a d’abord correctement répété «Bohemian Rhapsody» au Ridge Farm Studio, à Surrey, au milieu de 1975, puis a passé trois semaines à perfectionner la chanson à Penrhos Court dans le Hertfordshire. À l’été, ils étaient prêts à l’enregistrer; l’enregistrement a commencé le 24 août 1975 aux célèbres studios Rockfield à Monmouth, au Pays de Galles. Ce fut un moment que le guitariste Brian May a décrit comme «juste le plus grand frisson».

La chanson, qui apparaît sur l’album Une nuit à l’opéra, fut finalement libéré le 31 octobre 1975, et l’impact fut instantané. «J’étais vert d’envie quand j’ai entendu« Bohemian Rhapsody ». C’était une pure originalité qui a éloigné le rock et la pop du chemin normal », a déclaré Björn Ulvaeus d’ABBA.

Bien que la maison de disques du groupe ait été réticente au départ à sortir “Bohemian Rhapsody” en single, Queen était unie pour insister sur le fait que c’était le bon choix, malgré le dépassement de la durée de trois minutes attendue de la plupart des single. On a dit au groupe que la chanson n’avait aucun espoir d’être diffusée, mais ils ont été aidés par Kenny Everett, le DJ de Radio Radio, un ami de Mercury, qui l’a jouée 14 fois en un week-end et a commencé le buzz qui a finalement pris fin avec le single en partant pour No .1.

Radio X a demandé aux fans de nommer la meilleure chanson britannique de tous les temps pour la cinquième année consécutive et «Bohemian Rhapsody» a de nouveau atteint le sommet dans un sondage de plus de 20 000 voix.

Chris Moyles a annoncé la nouvelle du succès de «Bohemian Rhapsody» à Brian May, à laquelle le guitariste Queen a répondu: «Comme c’est incroyable. Merci les gars. J’adore tous les auditeurs de Radio X. Je l’ai quand même fait, mais je t’aime plus maintenant! »

Radio X Best Of British 2020 Top 10:

1. Queen – «Bohemian Rhapsody»

2. Oasis – «Live Forever»

3. Les roses de pierre – «Je suis la résurrection»

4. Oasis – «Slide Away»

5. The Courteeners – «Not Nineteen Forever»

6. Oasis – «Ne te retourne pas dans la colère»

7. Arctic Monkeys – «A Certain Romance»

8. David Bowie – «Heroes»

9. Oasis – «Champagne Supernova»

10. Sam Fender – «Missiles hypersoniques».

Écoutez le Best of Queen sur Apple Music et Spotify.