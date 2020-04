Quelle chanson est dans la saison 3, épisode 4? Ramin Djawadi couvre The Wicked Games de The Weeknd – HITC

Ramin Djawadi a donné à l’un des plus grands succès de The Weeknd le traitement Westworld dans la saison 3, épisode 4.

Grâce à son remarquable travail sur Game of Thrones, le compositeur Ramin Djawadi est devenu l’un des plus grands noms de la musique de film et de télévision.

Ainsi, lorsque le compositeur allemand a été embauché pour travailler sur HBO et Westworld de Sky Atlantic, les fans savaient que la série était à surveiller, ne serait-ce que pour la musique.

L’un des principaux points de discussion sur le spectacle a été sa musique, certains suggérant que le score de Djawadi pour la série dépasse en fait son travail sur Game of Thrones.

Cela est particulièrement évident dans les reprises que nous avons entendues sporadiquement tout au long de la série, y compris Paint It, Black and Guns N ’Roses’ Sweet Child O ’Mine des Rolling Stones.

Et maintenant, pour la saison 3, épisode 4, il y a une nouvelle couverture de Ramin Djawadi pour que les fans s’émerveillent.

Westworld saison 3 sur Sky Atlantic

La saison 3 de Westworld est arrivée ici au Royaume-Uni le 16 mars.

Depuis, des épisodes ont frappé nos écrans chaque lundi. L’épisode le plus récent était le quatrième de la nouvelle saison.

Intitulé The Mother of Exiles, l’épisode 4 suit Ashley et Bernard alors qu’ils infiltrent un événement caritatif réservé aux adultes après avoir appris que Liam – qu’ils pensent être une foule de Delores – sera là.

Delores elle-même et Caleb ont également fait des plans similaires, ce qui entraîne une importante bagarre lors de l’événement.

Pendant l’événement, qui s’accompagne de son propre quatuor à cordes, nous entendons une chanson reconnaissable jouée sous forme orchestrale, mais de quelle chanson s’agit-il?

Quelle chanson figure dans la saison 3 de Westworld, épisode 4?

La chanson que nous entendons dans le quatrième épisode de la saison 3 de Westworld est une reprise de Ramin Djawadi de Wicked Games par l’artiste musical The Weeknd.

La pochette est la dernière d’une longue lignée de Ramin Djawadi de la série et se prête parfaitement au traitement du quatuor à cordes.

Voici la chanson originale

La chanson originale de The Weeknd est un morceau pop typique du chanteur canadien.

Wicked Games a été le premier single majeur de l’album Trilogy de 2012 où il apparaît comme le cinquième morceau.

Sur Spotify, Wicked Games a été joué plus de 272 millions de fois par les fans, ce qui en fait l’un des plus grands succès de The Weeknd.

Westworld continue chaque semaine sur HBO aux États-Unis et Sky Atlantic ici au Royaume-Uni, la finale de la saison 3 devant arriver respectivement le 3 mai aux États-Unis et le 4 mai au Royaume-Uni.

Dans d’autres nouvelles, Westworld music: Quelle chanson est dans la saison 3, épisode 4? Ramin Djawadi couvre The Weeknd’s Wicked Games