Quelle chanson joue à la fin de la saison 3, épisode 5? Explorez la bande originale de Ramin Djawadi – HITC

Westworld a été célèbre pour son utilisation de la musique au cours de ses saisons d’ouverture et le dernier épisode de la série est sans doute le meilleur exemple à ce jour.

Depuis son arrivée sur nos écrans de télévision en 2016, Westworld a reçu de nombreux éloges pour ses intrigues captivantes et son mélange de science-fiction, de western et d’autres genres.

Mais l’un des plus grands éloges depuis le lancement du spectacle a été sa musique.

Que ce soit la partition orchestrale du compositeur allemand Ramin Djawadi ou un morceau de musique sous licence utilisé pour donner un petit quelque chose en plus à une scène.

Dans la saison 5, épisode 3, il y a toute une série de musiques qui sont référencées dans la bande originale alors que Caleb d’Aaron Paul connaît une multitude de genres de films différents tout au long de l’épisode.

Westworld saison 3 sur Sky Atlantic

Après la dernière apparition de la saison 2 sur nos écrans en juin 2018, la saison 3 de Westworld est enfin arrivée ici au Royaume-Uni le 16 mars 2020.

Des épisodes ont frappé nos écrans chaque lundi depuis après avoir été diffusés le dimanche aux États-Unis.

L’épisode le plus récent de la nouvelle saison était l’épisode 5 et sans doute le plus gros point de l’intrigue tourne autour du Caleb d’Aaron Paul alors qu’il est injecté avec une drogue nommée “genre”.

En conséquence, Caleb vit le reste de l’épisode comme s’il était dans plusieurs genres de films différents, allant de la romance à l’horreur. En plus de cela, chaque nouveau genre reçoit un morceau de musique ou deux qui se rapporte à un film bien connu dans le genre de son choix.

Chansons qui apparaissent dans l’épisode 5

Pour souligner chaque nouveau genre que Caleb expérimente, une foule de chansons pop bien connues reçoivent le traitement Ramin Djawadi, quelque chose que nous avons régulièrement vu tout au long du spectacle jusqu’à présent.

Dans l’épisode 5, les chansons et morceaux de musique utilisés sont:

Pour le film noir, Ramin Djawadi a été chargé de créer un morceau de musique qui s’inspire des films vertige et Sorti du passé, deux classiques du genre film noir.

Chevauchée des Valkyries de Richard Wagner est utilisé comme un clin d’œil à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et est utilisé pour montrer l’arrivée de Caleb dans le genre action.

La partition du film Histoire d’amour du compositeur Francis Lai est utilisé comme source d’inspiration lors de l’expérience de Caleb dans le genre du film romantique.

Ensuite est venu le genre dramatique qui a amené avec lui la chanson Iggy Pop Discothèque qui est aussi une chanson utilisée dans le film Trainspotting.

Avant de découvrir le genre final, Caleb a un bref moment dans la réalité qui est marqué par une reprise de David Bowie Espace bizarrerie.

Et enfin, pendant le voyage de Caleb dans le genre d’horreur, The Shining est utilisé comme source d’inspiration avec une utilisation intensive du Dies Irae hymne qui en termes de film est souvent utilisé pour représenter la mort.

Quelle chanson joue à la fin de l’épisode 5?

L’épisode touche à sa fin alors que Caleb prend livraison d’un mystérieux colis.

Alors que le moment se déroule et que le générique commence à rouler, nous pouvons entendre le premier single du duo d’électroclash Fischerspooner, qui figurait sur leur album n ° 1 de 2001.

La saison 3 de Westworld se poursuit ici au Royaume-Uni le lundi jusqu’à la fin de la saison en huit épisodes le 3 mai.

