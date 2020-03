Quelle Chris annonce un nouvel album Innocent Country 2, partage une nouvelle chanson: Listen

Quelle Chris a annoncé un nouvel album avec Earl Sweatshirt, billy woods, Merrill Garbus de Tune-Yards, Denmark Vessey, Homeboy Sandman, Pink Siifu, le comédien Josh Gondelman, et plus encore. Il s’appelle Innocent Country 2 et il arrive le 24 avril via Mello Music Group. Il a également partagé un nouveau morceau du disque, intitulé “LIVING HAPPY” (avec Joseph Chilliams de Chicago et le rappeur Cavalier de la Nouvelle-Orléans).

Écoutez «LIVING HAPPY» ci-dessous et faites défiler vers le bas pour la tracklist IC2 et la pochette, ainsi que le clip récent de Quelle Chris pour «SUDDEN DEATH» et la déclaration de Chris sur le disque.

Chris Keys a produit Innocent Country 2 (avec une coproduction de Quelle Chris). Les deux Chrises ont également mixé l’album ensemble. Le record fait suite aux LP Guns de Quelle Chris 2019, ainsi qu’à sa collaboration de 2018 avec Jean Grae, Everything’s Fine.

Pays innocent 2:

01 INTRO / ReCAP

02 OUTRO / Honnête [ft. Marcella Arguela]

03 VIVRE HEUREUX [ft. Joseph Chilliams and Cavalier]

04 SACRÉ SÉCURITAIRE [ft. Merrill Garbus, Cavalier and Homeboy Sandman]

05 HORIZON

06 MOMENTS [ft. Josh Gondelman]

07 Bottle Black Power ACHETER L’ENTREPRISE

08 GRAISSE DES COUDES [ft. Pink Siifu and billy woods]

09 BLACK TWITTER [ft. MosEL and Nelson Bandela]

10 RITUEL [ft. Dr Tennille]

11 MORT SOUDAINE

12 FAITES MIEUX [ft. Starr Busby]

13 SORTIES GRAPHIQUES [ft. Merrill Garbus and Melanie St. Charles]

14 MIRAGE [ft. Earl Sweatshirt, Denmark Vessey, Merrill Garbus and Big Sen]

15 LORSQUE VOUS TOMBEZ… [ft. Nappy Nina, Fresh Daily and 5ILL]

16 FIFOALSA / CRÉDITS

Quelle Chris:

Innocent Country Saison 2, le deuxième volet de la série Innocent Country (par le producteur / instrumentiste Chris Keys et moi) et le

quatrième au

La série 2Dirt4TV traite de la recherche de la paix dans la douleur exprimée

Pays innocent 1.

Où IC1 a exploré l’isolement IC2 embrasse la communauté. Les connotations

du pessimisme dans IC1 ont été remplacés par l’espoir. Ce pays,”

présenté à la fois comme l’individu et l’ensemble, a les mains tachées de

du sang. De l’action et de l’inaction. IC2 ne consiste pas seulement à reconnaître

ce qui fait de nous ce que nous sommes, le bien et le mal, mais la reconnaissance,

grandir, guérir, aider, communiquer, vivre, apprendre (et plus

verbes que je peux essayer d’écrire dans une citation) ensemble. Tant d’humains

vérités qui devraient nous rassembler ont été transformées en outils pour

nous séparer. Nous (Chris et moi) ne sommes pas ici pour résoudre le problème

problèmes. Nous ne sommes pas ici pour jouer “réveillé” ou conscience ou autre

étiquette qui distrait de la musique / du message. Nous sommes simplement des humains avec

coeurs, yeux, oreilles et voix. Nous souhaitons seulement partager quelques sorts de

positivité qui, si elle est reçue, peut fournir une épée, un bouclier et un

bande sonore pour la lumière dans la chronologie souvent sombre qui est le maintenant.

.