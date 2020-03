Quelle fissure! James Blake couvre Radiohead, Frank Ocean et Billie Eilish

L’amour des artistes pour jouer et faire de la musique, et l’amour des fans pour l’écouter, sera toujours là. Peu importe ce qui se passe ou ce qui se passe entre eux, il y aura toujours un moyen pour eux d’être connectés. Le coronavirus et ses terribles effets dans le monde ont testé cette relation comme jamais auparavant. Tous les festivals et concerts ont été annulés. Les deux côtés étaient les mains vides pour le moment, Mais un nouveau phénomène de concerts retransmis en direct a commencé à travers les réseaux sociaux. Une tendance qui fait que les musiciens et les fans se sentent à nouveau proches. Pour rejoindre le mouvement, le musicien britannique James Blake a fait de même et dans un nouveau concert virtuel, il a notamment repris Radiohead, Frank Ocean et Billie Eilish.

“D’accord, il semble que nous soyons là pour le long terme, alors je vais … je dois jouer pour vous en quelque sorte”, a écrit James Blake sur Twitter avant de prendre son Instagram et de diffuser en direct. L’ensemble du compositeur a été réalisé en direct de l’appartement qu’il partage avec sa petite amie Jameela Jamil dans laquelle en plus de ses succès il a surpris tout le monde avec de bonnes couvertures. Parmi eux, Blake a osé “No Surprises” de Radiohead, “Billie Eilish” lorsque la fête est finie “et” Godspeed “de Frank Ocean. Quant à ses originaux, Blake a frappé deux des favoris: “Retrograde” et “Life Round Here”.

Sa diffusion en direct a connu un tel succès que, pendant un moment, plus de 26 000 fans l’ont regardé jouer en même temps. Avec ce petit concert, Blake rejoint de nombreux artistes qui ont pris leurs réseaux sociaux pour se rapprocher de leurs fans en quelque sorte. Nous laissons vos présentations ci-dessous pour que vous puissiez en profiter autant que tous ceux qui pourraient accompagner James:

