Quelle préoccupation d’espionnage chinois? Justin Bieber rejoint officiellement TikTok

Justin Bieber a officiellement rejoint TikTok. Le chanteur a déjà recueilli 600 000 followers pour aider à promouvoir son dernier morceau.

Avant la sortie de «Yummy», le joueur de 25 ans a rejoint TikTok pour toucher un nouveau public. Moins de 24 heures après la mise en ligne du compte, il a réussi à accumuler plus de 600 000 abonnés.

Sa première vidéo profite de l’effet #morph sur TikTok pour présenter un diaporama d’images. Sous-titrée «Suis-je en train de bien faire», la vidéo maintenant supprimée présentait un diaporama de sa vie.

Bien que cette vidéo d’origine ait maintenant été supprimée, Bieber a rapidement partagé trois autres vidéos. L’une est une vidéo de lui dans sa cuisine en train de chanter avec la chanson «Yummy».

Bien qu’il ne soit pas surprenant que Bieber ait rejoint la plate-forme pour promouvoir son travail, la suppression de sa première vidéo est intéressante. Il a transformé des photos de bébé de lui-même en l’homme qu’il est aujourd’hui, ce qui aide probablement à former des algorithmes de reconnaissance faciale.

TikTok fait actuellement l’objet d’une enquête américaine sur des allégations d’espionnage. Le propriétaire de TikTok, ByteDance, est une société basée en Chine, dont les régulateurs américains ont exprimé des inquiétudes concernant la confidentialité des citoyens.

L’armée et la marine américaines ont toutes deux interdit l’installation de TikTok sur des appareils émis par le gouvernement. On craint que les informations de localisation ne révèlent des informations sensibles.

Pour aider à réduire ces préoccupations, TikTok a publié hier son premier rapport sur la transparence. Ce rapport a montré que les autorités des pays de l’Inde, des États-Unis et du Japon étaient responsables de la plupart des demandes de données.

La Chine n’a fait aucune demande de données à TikTok au cours du premier semestre de 2019. Les statistiques pour le deuxième semestre de 2019 seront «bientôt disponibles», selon un représentant de TikTok. ByteDance a apparemment fait de grands efforts pour apaiser les craintes d’espionnage avec TikTok. Mais la censure des manifestations de Hong Kong et de ses partisans internationaux n’inspire pas confiance.

La présence de Justin Bieber sur TikTok aidera la plateforme à se développer encore plus astronomiquement. À l’heure actuelle, il s’agit du 9e plus grand réseau social, devant Twitter, Snapchat, Pinterest et LinkedIn.