Quelqu’un a illustré la chanson “Ramito de Violetas” avec des mèmes purs et c’est la meilleure que nous ayons vue

Février est par tradition le mois de l’amour, et pendant les 28 jours qui le composent, on le passe à chercher des films ou des chansons qui vous rappellent ce sentiment beau mais dangereux appelé amour, cause de nos pires malheurs mais aussi, des plus beaux souvenirs qui ne vivent plus que dans notre mémoire .

Ce n’est pas une nouvelle que ces jours-ci, nous trouvons des événements viraux correspondant à cette belle célébration –Comme celle du monsieur qui a oublié sa bague de fiançailles dans une chambre de motel (et Dieu sait s’il est allé à cet endroit pour célébrer avec sa femme), tu te souviens? – Cependant, s’il y en a un qui peut prendre les paumes, c’est celui d’une série de mèmes que quelqu’un qui n’a rien à faire s’est aventuré à capturer les paroles de la chanson “Ramito de Violetas”, qui est populaire grâce à Mi Banda el Mexicano.

Et c’est comme vous le savez bien, mais ici on vous dit «Une branche de violettes» C’est une chanson composée par le chanteur-compositeur espagnol Cecilia, qui en 1974 a publié ce sujet qui raconte l’histoire d’un homme qui semble être plus froid que la glace, mais écrit secrètement des poèmes à sa femme, qui l’aime malgré son tempérament.

Ce n’est qu’en 1993 que Mi Banda el Mexicano a inclus cette chanson dans son album Mi Historia, un album qui comprenait également d’autres succès bien connus du groupe tels que “Feliz Feliz”, “Mambo Lupita” et “No Bailes de Caballito”, une chanson dont nous avons appris l’histoire dans l’interview que nous avons faite à Casimir et compagnie en décembre dernier.

Mais bon, revenons au sujet des mèmes, à travers les réseaux sociaux toujours utiles et puissants, une page Facebook intitulée “Tortitlan”, a pris la peine de publier un album avec les paroles de cette chanson. Évidemment, nous les laissons ici:

Puisque nous parlons de Mon groupe mexicainÀ l’heure actuelle, le groupe commandé par Casimiro Zamudio n’occupe plus seulement le cœur de plusieurs de nos parents ou oncles, car il a atteint des oreilles plus jeunes. Nous le disons parce que, comme vous l’avez peut-être remarqué, Actuellement, le groupe a réussi à faire danser le public de plusieurs festivals importants dans notre pays, comme la coordonnée, à Guadalajara; le festival Catrina, à Puebla, et plus encore. Fierté nationale pure, enfer!

Combien d’entre vous ont lu les mèmes avec rythme et ont même interprété les claviers dans votre esprit? Soyez sérieux.