Quelqu’un a trouvé qu’une chanson de Dua Lipa avait presque le même son que … Miguel Bosé?

L’une des sorties musicales les plus attendues pour ce 2020 est le nouvel album de Dua LipaEh bien, après trois ans de sortie de leur premier album, La chanteuse britannique est de retour avec Future Nostalgia, où apparemment et grâce à des singles comme “Don’t Stat Now”, “Physical” et “Break My Heart”, nous avons réalisé qu’il faut s’inspirer de la musique des dernières décennies comme le funk et la disco pour commencer à danser comme s’il n’y avait pas de lendemain

Beaucoup de choses se sont produites autour de ce disque. Premier à certains abusés sont arrivés à filtrer l’album sur les réseaux sociaux puis sur Instagram Live, Dua Lipa a annoncé (avec des yeux larmoyants et une voix coupée) qui changerait la date de sortie de son nouvel album au vu de la situation due au coronavirus et pour que tous ses fans puissent l’écouter en étant isolés dans leurs maisons. Maintenant L’album devrait sortir le vendredi 27 mars.

Presque des heures après la sortie de Future Nostalgia, certains fans de la chanteuse britannique ont (mal) écouté certaines des chansons qui ne sont pas encore sorties et ont fait une découverte qui nous a sans aucun doute laissé un œil carré . Pourquoi disons-nous cela? Eh bien, c’est plus facile qu’il n’y paraît, carDans les réseaux sociaux bénis, quelqu’un s’est rendu compte que l’une des chansons de l’album de la pop star ressemble à une chanson de Miguel Bosé.

Oui, ce n’est pas du tout une blague. Il s’avère que Un utilisateur de Twitter nommé @KEV_VALLADARES a partagé une vidéo sur son compte où il a joué un morceau du nouvel album du jeune chanteur intitulé “Levitating”, qui a ce rythme dansant qui nous a été présenté dans tous les singles. Cependant ce qui a attiré l’attention de tous, c’est la façon accélérée dont Dua Lipa chantaitC’est pourquoi il a trouvé qu’elle était très similaire à l’une des premières chansons du chanteur espagnol, “Don Diablo” de 1980.

Ensuite, nous laissons les preuves, jugez par vous-mêmes:

beaucoup de choses à penser … pic.twitter.com/GWjIjcal5l

– kevinuchis (@KEV_VALLADARES) 26 mars 2020

Plus tard, plus de gens sont sortis et ont trouvé d’autres similaires à la chanson Dua Lipa.

Comment l’œil leur allait-il? Dua Lipa a-t-il été inspiré par Miguel Bosé ou n’est-ce qu’une coïncidence? Quoi qu’il en soit, après cette énorme découverte musicale, d’autres utilisateurs ont constaté que la chanson de la chanteuse et reine des réseaux sociaux était similaire à tout un arsenal de chansons. À commencer par les experts du feuilleton, qui ont laissé comme thèmes de contribution qui sont sortis sur des joyaux de la télévision tels que Yo Soy Betty La Fea ou Alegrijes y Rebujos:

J’ai pensé à ce pic.twitter.com/u9MXgDUjDa

– maría safaera (@_MagicMusicBox) 26 mars 2020

🤔 pic.twitter.com/iOXnCoWNwk

– Rubén (@RubenRochaa) 26 mars 2020

Plus tard les vrais mélomanes sont sortis pour nous rappeler que cela ressemble aussi beaucoup à l’un des classiques de la musique espagnole, «Aserejé» du grupazo espagnol, Las Ketchup. Et la vérité est que nous n’allons pas leur mentir, cela a une très légère ressemblance.

HAHAHA J’AI PENSÉ À CE PIC.twitter.com/KMk7ZLT5h1

– nico (@ nicolas_flores9) 26 mars 2020

Et c’est là qu’il faut leur demander, pensez-vous que Dua Lipa a inspiré tous ces artistes ou est-ce juste une coïncidence?