Quels sont les plans de System of a Down, Faith No More et Korn?

Au fil des années, de nombreux groupes et artistes se sont réunis pour nous faire plaisir à tous les fans, le résultat a été des concerts épiques qui sont restés dans l’histoire de la musique. Récemment, nous avons vu comment Green Day, Weezer et Fall Out Boy ont organisé ensemble une tournée aux États-Unis, mais maintenant il semble que c’est au métal et au hard rock d’avoir quelque chose de similaire avec Système de Down, Faith No More et Korn.

Pourquoi disons-nous cela? Bon, parce qu’aujourd’hui chacun des groupes de leurs réseaux sociaux a partagé la même image, un mystère extrêmement où l’on voit l’illustration d’un astronaute et avec seulement le mot lundi écrit dessus. Vérifiez-le de vos propres yeux:

Immédiatement Les fans de Faith No More, Korn et System of a Down ont commencé à spéculer sur le sujet de cet étrange message. La première chose qui m’est venue à l’esprit est que sont sur le point d’annoncer une tournée ensemble pour l’Amérique du Nord ou un seul concert dans lequel les fans peuvent voir les trois groupes en un seul endroit. Il y en a qui en ont jeté plus et Il a pensé à une chanson puissante où Serj Tankian, Mike Patton et Jonathan Davis chantent Bien que cela semble très improbable, la vérité.

Le plan de tournée aurait du sens, alors que Faith No More n’a annoncé que quelques dates pour l’Europe et elles n’ont rien de prévu pour les États-Unis, dans la même situation est System of a Down qui n’a pas sorti de nouvelle chanson depuis près de 14 ans. Pour sa part, Korn est le seul des groupes à promouvoir un disque, The Nothing, avec des dates prévues par les deux endroits pour que tout puisse arriver.

Nous n’avons qu’à attendre l’arrivée de lundi et les trois groupes nous surprennent avec l’annonce qu’ils ont pour nous tous. Cela nous laisse juste penser à une chose, Pouvez-vous imaginer si Korn, System of a Down et Faith No More a annoncé un spectacle de cette ampleur au Mexique? Ce serait sûrement complet.