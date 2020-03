Qu’est-ce que la chanson Ahi Challenge? Nom, artiste, paroles! – HITC

Le défi Ahi de TikTok a captivé des millions de fans, mais quelle chanson est utilisée dans les vidéos?

Internet regorge de toutes sortes de tendances étranges et merveilleuses qui vont et viennent et le site de médias sociaux TikTok est toujours un favori des fans.

Au cours des derniers mois, d’innombrables vidéos et défis tendances ont surgi, la plupart des grands créateurs donnant leur propre avis sur un nouveau mouvement de danse quand l’un devient viral.

Le dernier défi à relever est le défi Ahi qui voit les utilisateurs de TikTok danser sur une chanson de rap espagnole accrocheuse, mais quelle est la chanson en question?

Quelle est la chanson?

La chanson utilisée dans les vidéos Ahi Challenge est Tra Tra du rappeur Nfasis.

La chanson apparaît sur l’album Reggaeton Latino y Mas 2017 et a été jouée plus de huit millions de fois sur YouTube et Spotify.

Qui est Nfasis?

Selon le site musical Buena Musica, Nfasis est un artiste musical de la République dominicaine.

Né à Saint-Domingue le 25 mai 1988, l’artiste de 31 ans serait actif depuis 2012.

Outre Tra Tra, Lento, qui compte plus de 30 millions d’écoutes Spotify, mais plus de 80 millions de vues sur YouTube, est une autre des plus grandes pistes de Nfasis.

Les paroles de Tra Tra

Dans le clip de 14 secondes que TikTokers utilise, les paroles sont simplement:

Pónteme de espalda

Ahí

Ahí

Ahí

Sans surprise, le lyrique «Ahi» est d’où le défi TikTok tire son nom.

Traduites en anglais, ces paroles signifient:

Mettez votre dos contre le mien

Là

Là

Là

Rendez-vous sur TikTok pour découvrir d’autres exemples du défi Ahi mettant en vedette la chanson Tra Tra de Nfasis.

