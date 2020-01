Qu’est-ce que la licence de synchronisation? Un aperçu de l’un des secteurs les plus dynamiques de l’industrie musicale

Les licences de synchronisation augmentent rapidement, les artistes enregistrant des revenus accrus. Voici un aperçu pour les artistes, compositeurs, annonceurs et tous les autres.

Ce qui suit a été créé avec le soutien de Songtradr, partie d’un partenariat plus large axé sur l’espace de licence de synchronisation.

La dernière décennie a vu une explosion absolue de la quantité de contenu vidéo. Ce qui a commencé avec YouTube englobe désormais des productions à gros budget sur Netflix, Disney Plus et HBO Go, sans parler d’un flux continu de jeux.

Presque tout cela nécessite de la musique, c’est là que la licence de synchronisation entre en jeu.

Mais qu’est-ce que la licence de synchronisation, demandez-vous? La réponse peut être assez complexe, mais elle est finalement assez simple. Il s’agit d’une licence qui permet de faire correspondre votre musique dans un film, une émission de télévision, une publicité, un jeu vidéo ou toute autre forme de média visuel.

Le mot clé ici est «synchronisation», qui fait référence à la correspondance temporelle parfaite de la vidéo avec l’audio (c’est-à-dire la musique). Pour ceux qui préfèrent les mathématiques, la licence de synchronisation se résume à l’équation suivante:

Vidéo + audio = licence de synchronisation, où «audio» = $

Ce «$» peut représenter des centaines, des milliers ou des millions pour les auteurs-compositeurs, les compositeurs, les musiciens ou toute personne qui détient les droits sur un morceau de musique. Des offres de toutes formes et tailles sont structurées et signées à mesure que vous lisez ce guide.

Qu’est-ce que la synchronisation – et ce n’est pas le cas.

À la base, un accord de synchronisation nécessite au moins deux parties: la société de production en charge du visuel (c.-à-d. Le film, l’émission de télévision ou la publicité) et le ou les propriétaires du contenu (c.-à-d. Le musicien, l’auteur-compositeur, l’éditeur , maison de disques ou autre entité propriétaire de la musique).

Il est important de noter que la licence de synchronisation est complètement différente des autres licences musicales. Spotify, par exemple, n’a pas besoin de licences de synchronisation pour fournir son service de streaming musical, car il ne fait pas correspondre la musique au contenu visuel. De même, les lieux, les centres commerciaux et les ascenseurs ne signent pas non plus d’accord de synchronisation, car leur musique est considérée comme une «performance» (il en va de même pour diverses formes de radio).

De plus, toute vente de LP, CD ou autre format physique n’a rien à voir avec la licence de synchronisation.

Sync: une licence d’égalité des chances!

Dans de nombreux cas, les accords de synchronisation impliquent un grand studio hollywoodien et un artiste massif. Le musicien qui gagne de l’argent pourrait être n’importe qui, de Coldplay à Billie Eilish, et les frais de licence peuvent être gargantuesques.

“La musique doit simplement correspondre – elle n’a pas besoin d’être un succès!”

Mais la synchronisation offre également des opportunités importantes pour les artistes indépendants, les auteurs-compositeurs et les compositeurs. La raison en est que la musique doit simplement s’adapter – elle n’a pas besoin d’être un succès. Une scène de poursuite peut nécessiter une séquence de percussions se déplaçant rapidement avec des instrumentaux intenses; une comédie romantique pourrait utiliser quelque chose avec une guitare légère et un chanteur haletant.Et dans le cas de ce dernier, ce chanteur haletant pourrait facilement prendre feu si le film (ou la série télévisée) est assez populaire. Encore plus fous, les grands annonceurs cassent souvent des artistes indépendants plus tôt, simplement parce que leur musique offre un son frais aux clients potentiels.

Alors, comment structurez-vous un accord de synchronisation?

Tout artiste détenant un morceau de musique peut structurer un accord de synchronisation. Il n’y a pas de règles strictes sur qui peut faire cette poignée de main, bien que les artistes saisissent généralement des accords de synchronisation via un éditeur de musique ou un catalogue, un superviseur de musique ou une plate-forme de synchronisation.

Un éditeur de musique est une entreprise qui s’efforce de maximiser la valeur d’un morceau de musique, grâce à une variété de licences et d’offres. Ils acquièrent généralement les droits sur un catalogue de musique ou signent un accord pour administrer les droits sur cette musique. Dans chaque cas, ils prennent des frais considérables, mais promettent un meilleur accès aux poids lourds dans les grands studios hollywoodiens, les agences de publicité, les réseaux sportifs, les plateformes en ligne et les plateformes de jeux.

Un superviseur musical est un spécialiste de la correspondance de la musique avec les médias visuels. Ils sont souvent embauchés ou employés par un studio ou une société de production, chargés de trouver la bonne musique pour une production. Ils sont également chargés de «libérer les droits», ce qui signifie obtenir des autorisations pour utiliser la musique qui pourrait convenir au film, à l’émission de télévision ou à une autre production.

Les labels d’enregistrement eux-mêmes sont souvent impliqués dans les accords de synchronisation, en coordination avec les éditeurs et les superviseurs. Ils contrôlent une partie importante de la licence, le maître (voir ci-dessous).

Les éditeurs de musique et les superviseurs ont structuré des accords de synchronisation depuis des décennies, bien que les plateformes de synchronisation bouleversent maintenant certaines de ces relations confortables. Songtradr, l’une des plus grandes plateformes en ligne, permet aux artistes et aux auteurs-compositeurs de télécharger de la musique qui pourrait convenir à une variété de productions différentes. À son tour, cette musique est classée, analysée, rendue découvrable et recommandée à divers superviseurs de la musique et producteurs de contenu, qui peuvent structurer des accords via la plate-forme ou l’équipe de Songtradr et éviter les intermédiaires.

Master vs droits de publication.

Une fois qu’une chanson est identifiée pour une correspondance possible, le processus de négociation commence. Dans chaque cas de licence de synchronisation, une chanson contient deux droits clés: la licence d’enregistrement principale et la licence de publication. La licence d’enregistrement maître fait référence à l’enregistrement réel, tandis que le droit de publication fait référence à la composition sous-jacente (les notes et les paroles). Les deux sont nécessaires pour une licence réussie, ce qui signifie souvent que plusieurs parties sont tenues de coopérer pour réussir la licence d’une chanson, surtout s’il y a plusieurs auteurs et éditeurs.

Dans certains cas, un individu ou une entité (par exemple, un compositeur ou un artiste indépendant) détient 100% des droits d’enregistrement et de publication. Dans ce cas, la synchronisation est considérée comme «à guichet unique» car il s’agit d’une transaction beaucoup plus simple avec un prix unique.

Il convient de noter que les licences de synchronisation à guichet unique sont souvent perçues favorablement par les titulaires de licence (comme les studios et les sociétés de production), tout simplement parce qu’elles sont beaucoup plus faciles et souvent plus économiques à octroyer.

Approches de licence traditionnelles ou nouvelles: quelle est la meilleure?

La réponse dépend de la situation. Si vous êtes Coldplay, vous êtes susceptible de conclure un accord avec votre principal groupe d’étiquettes (qui peut inclure une division d’édition majeure) et un grand studio à l’autre bout. En fait, il y aura probablement beaucoup d’avocats pour mener l’affaire.

Les superviseurs structurent également de nombreuses transactions, bien qu’une approche de plate-forme soit de plus en plus populaire. Dans le cas de Songtradr, un acheteur de musique peut découvrir la musique d’une vaste communauté mondiale d’artistes, d’auteurs-compositeurs et de compositeurs et obtenir des licences, et déterminer les exigences en matière de création et de droits sur la plateforme, et s’ils en ont besoin, tirer parti de l’équipe de conservateurs et de spécialistes de la musique de Songtradr. Par exemple, l’équipe de Rihanna a fait appel à Songtradr pour aider à placer la musique à un endroit pour Fenty Beauty en utilisant à la fois la plate-forme et l’équipe musicale.

Et si vous regardez un contrat de licence de synchronisation et que vous ne savez pas quoi faire, il y a toujours notre guide de survie juridique pour vous aider. Mais n’ayez pas peur de consulter également un avocat.