Qu’est-ce que l’oxycodone? La cause du décès de Juice WRLD était une surdose accidentelle – HITC

Les fans sont absolument navrés par les dernières nouvelles.

Beaucoup se demandent ce qu’est l’oxycodone à la suite de la confirmation de la cause de décès de Juice WRLD.

Ce n’est jamais facile quand un musicien avec qui vous vous connectez meurt, et Jarad Anthony Higgins est connecté avec beaucoup de gens, c’est le moins qu’on puisse dire.

Mieux connu sous son nom de scène Juice WRLD, le rappeur américain a étonné ses auditeurs avec des singles accrocheurs comme ‘Lucid Dreams’ et ‘Girls Are the Same’, et sans surprise, il a rapidement signé des accords avec Interscope Records et Lil Bibby’s Grade A Productions .

Son premier album studio – Goodbye & Good Riddance 2018 – comptait les deux singles et a été certifié Platine par la RIAA, célébré par les critiques et les fans. Il a poursuivi ce succès avec son deuxième studio – Death Race for Love – en 2019.

Ce serait aussi l’année de sa mort…

Le rappeur Juice Wrld se produit au Power 105.1’s Powerhouse 2018 au Prudential Center le 28 octobre 2018 à Newark, New Jersey.

La cause du décès de Juice WRLD confirmée

Comme l’a noté The Independent, le musicien est décédé d’une surdose accidentelle de drogue, le coroner confirmant la consommation d’oxycodone et de codéine.

Il est décédé le dimanche 8 décembre 2019 à l’âge de 21 ans.

La source indique qu’il a eu des convulsions à l’aéroport international de Midway de Chicago. Lui et d’autres venaient d’arriver dans un avion privé. Peu de temps après, il a été transporté d’urgence à l’hôpital et déclaré mort.

Un porte-parole de la police de Chicago a indiqué pendant cette période qu’une fouille avait mené à la découverte de marijuana présumée, de sirop contre la toux sur ordonnance, d’armes à feu et même de balles perforantes.

Qu’est-ce que l’oxycodone?

Comme indiqué par MedlinePlus, l’oxycodone aide à soulager la douleur modérée à sévère.

Il appartient à une classe de médicaments appelés analgésiques opiacés (stupéfiants). Une fois consommé, il agit sur la façon dont le cerveau et le système nerveux réagissent à la douleur.

Il peut se présenter sous plusieurs formes: solution liquide, solution concentrée, comprimé, gélule, comprimé à libération prolongée, etc.

Le site émet également un avertissement selon lequel la prise d’Oxycodone pourrait se révéler une habitude et ne devrait être prise que selon les instructions d’un médecin. En outre, ils comprennent: «L’oxycodone peut provoquer des problèmes respiratoires graves ou mortels, en particulier pendant les 24 à 72 premières heures de votre traitement et à chaque fois que votre dose est augmentée. Votre médecin vous surveillera attentivement pendant votre traitement. »

Addiction Center traite les noms de rue / d’argot que beaucoup ont donnés Oxycodone, qui sont oxy (les plus courants), OC, oxycet, oxycotton, héroïne hillbilly, baies, tueurs, percs et roxi.

Une dose de 5 ml d’oxycodone liquide, un analgésique opioïde, se trouve sur une table à Washington, DC le 29 mars 2019. – L’oxycodone peut créer une accoutumance et doit être utilisée exactement comme indiqué….

Un message de la famille et des amis de Juice WRLD

Dans le sillage de la nouvelle, un message sur la famille Instagram et officielle de Juice WRLD a fait surface.

Publié le jeudi 23 janvier, il se lit comme suit: «Du fond du cœur, nous tenons à remercier chacun d’entre vous pour votre adoration et votre amour indivis pour Juice. Vous, les gars, représentiez le monde entier pour Juice et en écoutant sa musique, en regardant ses vidéos et en partageant vos histoires à son sujet, vous gardez sa mémoire vivante pour toujours. »

Il continue: «Nous prévoyons d’honorer les talents de Juice, sa pointe et l’amour qu’il ressentait pour ses fans en partageant de la musique inédite et d’autres projets qu’il était passionnément en train de développer. Il y aura un hommage public à Chicago, les détails seront bientôt partagés. La famille et l’équipe de Love Juice au grade A. “

