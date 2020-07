Qu’est-ce qui est ouvert? Un guide État par État des fermetures de COVID-19

Alors que les États continuent d’annuler et de réorganiser leurs mesures de verrouillage COVID-19, certains artistes reprennent la route et donnent à nouveau des concerts en direct aux fans. Pour aider ces personnes à planifier leurs visites, à se conformer aux exigences de l’État et, surtout, à assurer la sécurité des participants, voici un guide unique des fermetures dans chaque État américain.

Dernière mise à jour: samedi 4 juillet.

Le résumé suivant des directives de réouverture des coronavirus a été compilé à partir des plus récentes politiques et directives des gouvernements des États en date du Samedi 4 juillet, en mettant l’accent sur des informations pertinentes pour les artistes. Certains endroits permettent actuellement à des publics à grande échelle de se réunir, et d’autres interdisent tous les spectacles, sauf les ciné-parcs.

Alabama

La majorité des entreprises de l’Alabama ont rouvert leurs portes tout en respectant les mesures de distanciation sociale, mais les salles de concert sont classées dans la catégorie «entreprises et activités à haut risque» et sont actuellement fermées.

Alaska

L’Alaska a rouvert la plupart de ses activités (y compris les sites d’événements), mais les organisateurs de grands rassemblements sont tenus de suivre un éventail de procédures de sécurité, y compris la mise en place de «moyens de maintenir au moins 6 pieds de distance entre les non-membres du ménage, dans la mesure du possible».

La définition précise de «établir» et «chaque fois que possible» n’est pas entièrement claire, mais il semble que les concerts puissent en fait reprendre.

Cependant, ceux qui envisagent de se rendre en Alaska doivent arriver avec la preuve d’un test COVID-19 négatif, recevoir un test après l’atterrissage (auto-quarantaine jusqu’à l’arrivée des résultats), ou auto-quarantaine pendant 14 jours (à leurs frais personnels).

Arizona

L’Arizona a rétabli nombre de ses directives de réouverture des coronavirus lundi – y compris une fermeture d’un mois pour les bars, les gymnases et d’autres entreprises. Les «événements publics organisés» de 50 participants ou plus – dont des concerts – sont interdits en vertu de cette ordonnance, à moins que les promoteurs ne reçoivent l’autorisation des autorités locales.

Arkansas

Depuis le 18 mai, les théâtres, arénas, stades et autres établissements «conçus pour les grands groupes» ont pu accueillir 50 personnes ou moins avec des directives strictes de distanciation sociale.

Californie

Le plan de réouverture comté par comté de la Californie est régi par une «feuille de route pour la résilience». Said Roadmap est actuellement à l’étape 2 et l’étape 4 permettra aux «salles de concert» d’accueillir «progressivement» les fans de retour.

Aucune date n’a été fixée pour les phases, mais le gouverneur Newsom a ralenti la réouverture cette semaine, à la suite d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19.

Colorado

Le Colorado a rédigé une collection de directives de réouverture des coronavirus pour les concerts en plein air, qui, si elles sont mises en œuvre, permettront aux lieux d’accueillir jusqu’à 175 personnes par spectacle, en fonction de leur taille. Cependant, il est difficile de savoir si ces lignes directrices suggérées pour la réouverture des coronavirus iront de l’avant immédiatement; Le gouverneur Polis a récemment refermé des barreaux à la suite d’un afflux de nouveaux cas.

Connecticut

Dans le cadre de la deuxième phase de son plan de réouverture (qui a commencé le 17 juin), le Connecticut limite les sites d’événements en plein air à 25% de leur capacité de feu et nécessite des mesures de distanciation sociale. Cependant, les concerts en salle sont toujours sur la glace.

Les concerts en plein air dans des espaces ouverts peuvent accueillir un nombre illimité d’invités, à condition que 15 pieds séparent chaque groupe d’invités «de couverture en couverture».

Delaware

Les concerts n’étaient pas inclus dans la phase 2 des directives de réouverture du coronavirus du Delaware, et la phase 3 a été retardée indéfiniment. Cependant, les concerts au volant prennent de l’ampleur.

Floride

La Floride en est à la phase 2 de son plan de réouverture basé sur le comté, qui permet à de grandes salles telles que des «salles de concert» de fonctionner à une capacité pouvant atteindre 50%, à condition que le personnel désinfecte fréquemment les surfaces et s’assure qu’il y a «un minimum de 6 pieds séparant les parties . «

Il semble que les concerts en plein air puissent reprendre avec des mesures de distanciation sociale en place.

Géorgie

L’un des premiers États américains à rouvrir ses portes, la Géorgie a officiellement autorisé les salles de spectacle en direct à reprendre l’hébergement des spectacles le 1er juillet, bien que les propriétaires doivent respecter un ensemble de directives de réouverture des coronavirus en fonction de la taille de leurs salles respectives. De plus, les promoteurs et les artistes sont «fortement encouragés à adopter des mesures supplémentaires à celles requises».

Hawaii

Hawaï n’a pas encore donné son feu vert à des activités «à haut risque» comme les concerts, et jusqu’à la fin du mois de juillet au moins, les voyageurs devront effectuer des quarantaines obligatoires de 14 jours.

Idaho

L’Idaho autorise de grandes salles à accueillir des foules avec des «protocoles de distanciation physique limités»; Chris Janson a fait face à la critique de certains après avoir joué un festival de musique dans le « Gem State ».

Illinois

Actuellement dans la phase 4 de sa réouverture, l’Illinois n’autorise pas les «spectacles et / ou événements d’admission générale avec salle debout uniquement» – y compris la plupart des concerts – de se poursuivre. Les «événements de spectateurs en salle» sont également interdits.

Indiana

Les directives de réouverture du coronavirus de stade 4 de l’Indiana permettent aux «espaces de concerts et d’événements» d’ouvrir à 50% de leur capacité; L’étape 5 devrait commencer le 4 juillet.

Iowa

Les promoteurs d’événements d’Iowan peuvent accueillir autant de participants au concert qu’ils le souhaitent, à condition que les règles de distanciation sociale – y compris six pieds entre chaque partie – soient respectées.

Kansas

Le Kansas poursuivra la phase 3 de son plan de réouverture plus longtemps que prévu. Les activités et les lieux peuvent «rouvrir en toute sécurité» en vertu des directives de réouverture du coronavirus, bien que des mesures de distanciation sociale de six pieds restent en place.

De plus, les installations devraient «éviter tout cas dans lequel plus de 45 personnes se trouvent au même endroit», comme les chambres ou les halls. (Le chiffre n’est pas une interdiction de fréquentation en soi, mais on pourrait supposer que ses implications pour les promoteurs de concerts s’avéreront importantes.)

Kentucky

Depuis le 29 juin, les «salles de musique et de concert» du Kentucky peuvent rouvrir jusqu’à 50% de leur capacité tout en maintenant six pieds de distance sociale entre chaque fête.

Louisiane

Toujours en phase 2 (et prête à y rester pendant un certain temps, selon le gouverneur), la Louisiane maintient que: « Les divertissements en direct, y compris les spectacles musicaux, ne sont pas autorisés à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une fonction intérieure. »

Les restrictions de sièges de groupe et les mesures de distanciation sociale régissent actuellement les fonctions extérieures.

Maine

Les directives de réouverture du coronavirus du Maine ont visiblement omis les événements en direct basés sur la foule comme les concerts, et les fonctions sont probablement interdites pour le moment.

Maryland

Le Maryland est également maman pour les concerts en plein air en particulier, mais les théâtres «où se produisent des spectacles» sont tenus de rester fermés depuis le 19 juin.

Massachusetts

Le Massachusetts est dans la phase 2 de son plan de réouverture des coronavirus, mais la phase 3 permettra la réouverture des salles de concert intérieures et extérieures «de capacité modérée». La phase 4 offrira une occasion pour les «sites de grande capacité» d’accueillir à nouveau des fans à capacité partielle.

Les dates des phases 3 et 4 ne sont pas claires pour le moment.

Michigan

Certaines parties du Michigan ont commencé la phase 5 du plan de réouverture du coronavirus, qui permet des événements en plein air pouvant accueillir jusqu’à 500 participants. Cependant, la majorité de l’État fonctionne toujours selon les directives de réouverture du coronavirus de la phase 4, qui permettent à de «petits rassemblements» d’avoir lieu et appellent les invités et les employés à adhérer à de nombreuses mesures de distanciation sociale.

Minnesota

En plus de détailler les lignes directrices pour la réouverture des coronavirus soucieux de leur santé, la phase 3 en cours du Minnesota spécifie que «les événements et divertissements en intérieur» peuvent avoir lieu avec une capacité de 25% (plafonnée à 250 invités), tandis que les événements et divertissements en plein air sont limités à 250 participants quelle que soit leur capacité ou la taille.

Mississippi

Les concerts peuvent reprendre avec des restrictions de taille strictes au Mississippi: dans les environnements intérieurs où la distanciation sociale «n’est pas possible», la capacité est limitée à 20 (et 50 pour les environnements extérieurs où la distanciation sociale ne peut pas être facilement mise en œuvre).

«Lorsque la distanciation sociale est possible» (bien qu’il ne soit pas fait mention de la mise en œuvre de ces éventuelles mesures de distanciation sociale), les fonctions intérieures peuvent accueillir 50 personnes et les fonctions extérieures 100 personnes.

Missouri

Le Missouri a été parmi les premiers États à accueillir à nouveau les spectateurs, bien que des lignes directrices en matière de distanciation sociale restent en place.

Montana

Dans la deuxième phase en cours de son plan de réouverture des coronavirus, le Montana – qui n’a signalé à ce jour que 967 cas de COVID-19, le moindre de tous les États continentaux – indique que «les salles de concert… peuvent fonctionner avec une capacité réduite et si elles adhèrent à des conditions physiques strictes lignes directrices sur la distance. «

Nebraska

Dans le cadre des directives de réouverture du coronavirus de phase 3, les restaurants et bars du Nebraskan peuvent fonctionner à 100% et héberger de la musique en direct. L’État n’a pas spécifiquement abordé les concerts, mais les rassemblements en salle sont limités à 50% de leur capacité, et les rassemblements en plein air sont limités à 75% de leur capacité (avec une distanciation sociale et des groupes jusqu’à huit).

Nevada

Jusqu’à la fin de juillet au moins, dans le cadre de la phase 2 de réouverture du Nevada, «les spectacles musicaux, les spectacles, les concerts, les compétitions, les événements sportifs et tout événement avec des spectacles en direct peuvent reprendre, mais resteront fermés au public.»

New Hampshire

Les centres des arts du spectacle peuvent ouvrir avec une capacité de 50% et des mesures de distanciation sociale sont en place. Cependant, les voyageurs en provenance de l’étranger doivent «fournir des documents signés attestant que vous êtes resté à la maison pendant au moins 14 jours en quarantaine» avant d’entrer dans l’État.

New Jersey

Les «salles de concert» sont toujours fermées dans le New Jersey, et les visiteurs de certains États «sont invités à s’auto-mettre en quarantaine pendant 14 jours».

Nouveau Mexique

Les «rassemblements de masse» mettant en vedette cinq personnes ou plus «dans une seule pièce ou un espace connecté, un espace extérieur confiné ou un espace extérieur ouvert» à moins de six pieds l’un de l’autre sont actuellement interdits au Nouveau-Mexique. La gouverneure Michelle Lujan Grisham a indiqué que ses directives de réouverture des coronavirus ne permettraient pas aux rassemblements de masse de se dérouler cet été.

New York

Les directives de réouverture du coronavirus de New York ont ​​été divisées par industrie et par emplacement (certaines régions en phase 4 et d’autres, y compris NYC, toujours en phase 3 au moment de la rédaction de ce document). Cela dit, les rassemblements sont plafonnés à 25 (au lieu de 10) dans la phase 3.

Caroline du Nord

La phase 3 étant retardée, la phase 2 de la Caroline du Nord limite les rassemblements en salle à 10 personnes et les rassemblements en plein air à 25 personnes, tout en interdisant la réouverture des bars, des discothèques et des salles de musique en salle.

Dakota du nord

Dans le cadre du «Plan de redémarrage intelligent ND», qui détaille les directives de réouverture progressive des coronavirus de l’État, les salles de musique peuvent rouvrir avec une capacité limitée et des mesures de distanciation sociale en place.

Ohio

L’Ohio continue de fermer des arénas, des stades, des auditoriums, des music-halls et des salles de concert couvertes.

La plupart des rassemblements de masse en salle de plus de dix personnes sont interdits, mais les directives actuelles de réouverture des coronavirus permettent des concerts en plein air socialement distanciés (ce que de nombreuses villes et comtés ont néanmoins annulé).

Oklahoma

L’Oklahoma autorise les concerts extérieurs et intérieurs, à condition que les organisateurs «élaborent, mettent en œuvre, maintiennent et révisent un plan de nettoyage et de désinfection». La distanciation sociale n’est pas requise, bien que certaines villes et collectivités locales appliquent des exigences de sécurité que les organisateurs doivent respecter.

Oregon

Définissant les concerts comme «des activités à haut risque», les directives de réouverture du coronavirus de l’Oregon stipulent que les événements «sont annulés ou modifiés de façon significative au moins jusqu’en septembre».

Pennsylvanie

La grande majorité des comtés de Pennsylvanie sont dans la phase «verte» du plan de réouverture emplacement par emplacement de l’État. Au cours de cette phase, les lieux de divertissement peuvent rouvrir avec une capacité de 50%, bien que les rassemblements de 250 personnes ou plus soient toujours interdits.

Les bars et restaurants sont également limités à la moitié de la capacité.

Rhode Island

«Les sites d’événements extérieurs et intérieurs du Rhode Island peuvent s’ouvrir à 66% de leur capacité» dans le cadre de la phase 3 du plan de réouverture, mais les directives en matière de distanciation sociale sont toujours en vigueur.

Caroline du Sud

Les «grands événements communautaires» de Caroline du Sud – probablement des concerts, bien que les fonctions n’aient pas été spécifiées par leur nom dans les directives de réouverture des coronavirus – sont autorisés, mais il est recommandé aux organisateurs de prendre des mesures de sécurité.

Dakota du Sud

Le Dakota du Sud a été l’un des rares États à renoncer à émettre une ordonnance de séjour à domicile au début de la pandémie, et des concerts peuvent être réservés sur place actuellement. Les particuliers et les promoteurs sont encouragés à prendre des mesures soucieuses de leur santé et à «envisager de restreindre l’occupation».

Tennessee

Les concerts peuvent avoir lieu dans le Tennessee, bien que les promoteurs doivent séparer les parties de six pieds ou plus et adhérer à un éventail d’autres directives de réouverture des coronavirus axées sur la sécurité.

Texas

Le Texas a récemment fermé ses bars et la capacité des événements en plein air est plafonnée à 100 – à moins que les dirigeants municipaux / locaux n’approuvent une plus grande foule.

Utah

La plupart des régions de l’Utah (les comtés sont classés selon la prévalence de COVID-19) peuvent accueillir jusqu’à 3 000 fans pour les concerts en salle et 6 000 fans pour les concerts en plein air, à condition que les masques soient portés et que la distanciation sociale soit imposée.

Vermont

Les «lieux d’événements» peuvent accueillir un maximum de 75 personnes à l’intérieur et 150 personnes à l’extérieur, selon leur taille totale. Cependant, les visiteurs doivent «toujours mettre en quarantaine pendant 14 jours [sic] à l’entrée dans le Vermont ou en quarantaine pendant au moins sept jours à l’entrée au Vermont et recevoir un test COVID-19 négatif. «

Virginie

En vertu de ses nouvelles directives de réouverture du coronavirus de phase 3, Virginia autorise les concerts et autres fonctions de divertissement en direct. Mais les promoteurs doivent se conformer à une multitude d’exigences de distanciation sociale et d’assainissement, notamment: «Dix pieds de distance physique doivent être maintenus entre tous les artistes, participants et clients qui ne sont pas membres du même ménage.»

Washington

Les concerts en salle sont interdits en vertu de la phase 3 des directives de réouverture du coronavirus comté par comté de Washington, mais les rassemblements en plein air peuvent accueillir jusqu’à 50 invités, et certains ont commencé à offrir des concerts.

Virginie-Occidentale

Les résidents de Virginie-Occidentale peuvent organiser des concerts en plein air avec jusqu’à 100 participants si un «espacement approprié» est observé entre les sièges.

Wisconsin

La Cour suprême du Wisconsin a annulé l’ordonnance du gouverneur sur le séjour à domicile (et, à son tour, les restrictions de concerts) en mai, bien que de nombreuses villes et comtés aient par la suite publié (et continué d’appliquer) leurs propres directives de réouverture des coronavirus.

Wyoming

Le Wyoming a plafonné la fréquentation des événements intérieurs et extérieurs à 250 personnes, et les organisateurs doivent appliquer plusieurs directives de distanciation sociale (y compris des espaces de six pieds séparant chaque partie).